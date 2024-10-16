العالم للسيدات تحت 17 سنة FIFA جمهورية الدومينيكان 2024

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بث مباشر، ملخصات للمباريات، حصريات والمزيد!
الأربعاء 16 أكتوبر 2024, 04:00
الرئيس

رئيس FIFA يزور فانكوفر في غمرة الاستعدادات لكأس العالم 2026 FIFA

  • جياني إنفانتينو يلتقي بكل من وزيرة الرياضة والنشاط البدني في الحكومة الكندية وعمدة فانكوفر خلال جولة في ملعب بي سي بليس فانكوفر

  • خلال بطولة كأس العالم FIFA 2026™ التي ستشهد مشاركة 48 منتخباً، سيستضيف هذا الملعب سبع مباريات من بينها مواجهتا كندا الثانية والثالثة في دور المجموعات

  • ستكون كندا ممثلة بكل من فانكوفر وتورونتو ضِمن المُدن الـ 16 المضيفة للمسابقة التي ستقام منافساتها في المكسيك والولايات المتحدة أيضاً

زار رئيس FIFA جياني إنفانتينو مدينة فانكوفر التي ستكون ضِمن المُدن المضيفة لبطولة كأس العالم FIFA 2026 ™، حيث قام بجولة في ملعب بي سي بليس فانكوفر، الذي سيكون مسرحاً لسبع مباريات في النسخة الأكثر شمولاً على الإطلاق في تاريخ المسابقة.

فبعد زيارته لمدينة سياتل الأمريكية، التي ستستضيف بدورها مباريات في كأس العالم FIFA 2026™، توجه الرئيس إنفانتينو شمالاً عبر الحدود الأمريكية الكندية ليقف بنفسه على سير الاستعدادات في فانكوفر، بينما تتواصل الاستعدادات على قدم وساق للبطولة التي ستشهد مشاركة 48 منتخباً.

SEATTLE, UNITED STATES - OCTOBER 14: FIFA President Gianni Infantino visits Lumen Field on Seattle, WA on October 14, 2024. (Photo by Steph Chambers - FIFA/FIFA via Getty Images)
الرئيس
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فبعدما كان بي سي بليس فانكوفر من بين الملاعب المستضيفة لمباريات كأس العالم للسيدات 2015 FIFA، حيث كان مسرحاً للمباراة النهائية، من المقرر أن تُقام على أرضه خمس مباريات في مرحلة المجموعات عندما يحل الحدث الكروي الأبرز لكرة قدم الرجال ضيفاً على كندا للمرة الأولى على الإطلاق. علماً أن تلك المباريات ستشمل المواجهتين الثانية والثالثة للمنتخب الكندي في دور المجموعات، كما ستقام مواجهة في دور الـ 32 وأخرى في دور الـ 16 بملعب فانكوفر، التي ستكون ثاني مدينة كندية – إلى جانب تورونتو – ضِمن قائمة المُدن الـ 16 المضيفة للمسابقة التي ستقام منافساتها في المكسيك والولايات المتحدة أيضاً.

يُذكر أن رئيس FIFA جاب مختلف مرافق بي سي بليس فانكوفر، جنباً إلى جنب مع وزيرة الرياضة والنشاط البدني في حكومة كندا، كارلا كوالتروس، التي رافقتها نائبة وزير السياحة والفنون والثقافة والرياضة في كندا، نيلان مايهيو، وعمدة فانكوفر، كين سيم، ونائب رئيس FIFA ورئيس اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم، فيكتور مونتالياني.

وقال إنفانتينو في أعقاب الجولة: "ستحط بطولة كأس العالم FIFA 2026 الرحال بكل من كندا والولايات المتحدة والمكسيك، حيث ستحل ضيفة على فانكوفر أيضاً. لقد أتيحت لي الفرصة لزيارة الملعب؛ إنه رائع حقاً، وهو يشهد الكثير من الأعمال التي من شأنها أن جعله يبدو في حلة أجمل، إذ سيملأ 55 ألف مشجع جنبات الملعب خلال كأس العالم".

وكان من بين الحاضرين كل من كين كريتني، رئيس شركة PavCo ومديرها التنفيذي، وريهانا دين، مديرة العمليات الرئيسية بشركة PavCo، وكريس ماي، المدير العام لـ Place Vancouver & PavCo، وجيسي أدكوك، المدير التنفيذي للجنة التنظيم المحلية لبطولة كأس العالم FIFA 2026™ بمدينة فانكوفر، وأكسل شوستر، الرئيس التنفيذي والمدير الرياضي لنادي فانكوفر وايتكابس، وتوسان ريكيتس، مدير قسم التنسيق والإدارة وشؤون اللاعبين بنادي فانكوفر وايتكابس، وكارينا لوبلان، المديرة العامة ورئيسة قسم عمليات كرة القدم بنادي بورتلاند ثورنز.

وأضاف الرئيس إنفانتينو في معرض حديثه: "[سيشهد هذا الملعب] إقامة سبع مباريات في الإجمال، اثنتان منها على الأقل سيكون المنتخب الكندي طرفاً فيهما، إذ سيحل العالم ضيفاً [عليكم] هنا.  لقد كان من دواعي سروري أن ألتقي بوزيرة الرياضة في الحكومة الكندية وبعمدة فانكوفر، وكلاهما شخصان استثنائيان، وهذا الوصف ينطبق أيضاً على كافة أفراد فريق المدينة المضيفة هنا في فانكوفر. إنهم فعلاً أشخاص رائعون في مدينة تعشق كرة القدم حتى النخاع، وأنا أتطلع بشوق لبطولة كأس العالم FIFA 2026".

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المنظمةكأس العالم 2026 FIFA™الرئيسCanadaConcacaf
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