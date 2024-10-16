رئيس FIFA يزور فانكوفر في غمرة الاستعدادات لكأس العالم 2026 FIFA

جياني إنفانتينو يلتقي بكل من وزيرة الرياضة والنشاط البدني في الحكومة الكندية وعمدة فانكوفر خلال جولة في ملعب بي سي بليس فانكوفر

خلال بطولة كأس العالم FIFA 2026™ التي ستشهد مشاركة 48 منتخباً، سيستضيف هذا الملعب سبع مباريات من بينها مواجهتا كندا الثانية والثالثة في دور المجموعات

ستكون كندا ممثلة بكل من فانكوفر وتورونتو ضِمن المُدن الـ 16 المضيفة للمسابقة التي ستقام منافساتها في المكسيك والولايات المتحدة أيضاً

زار رئيس FIFA جياني إنفانتينو مدينة فانكوفر التي ستكون ضِمن المُدن المضيفة لبطولة كأس العالم FIFA 2026 ™، حيث قام بجولة في ملعب بي سي بليس فانكوفر، الذي سيكون مسرحاً لسبع مباريات في النسخة الأكثر شمولاً على الإطلاق في تاريخ المسابقة.

فبعد زيارته لمدينة سياتل الأمريكية، التي ستستضيف بدورها مباريات في كأس العالم FIFA 2026™، توجه الرئيس إنفانتينو شمالاً عبر الحدود الأمريكية الكندية ليقف بنفسه على سير الاستعدادات في فانكوفر، بينما تتواصل الاستعدادات على قدم وساق للبطولة التي ستشهد مشاركة 48 منتخباً.

فبعدما كان بي سي بليس فانكوفر من بين الملاعب المستضيفة لمباريات كأس العالم للسيدات 2015 FIFA، حيث كان مسرحاً للمباراة النهائية، من المقرر أن تُقام على أرضه خمس مباريات في مرحلة المجموعات عندما يحل الحدث الكروي الأبرز لكرة قدم الرجال ضيفاً على كندا للمرة الأولى على الإطلاق. علماً أن تلك المباريات ستشمل المواجهتين الثانية والثالثة للمنتخب الكندي في دور المجموعات، كما ستقام مواجهة في دور الـ 32 وأخرى في دور الـ 16 بملعب فانكوفر، التي ستكون ثاني مدينة كندية – إلى جانب تورونتو – ضِمن قائمة المُدن الـ 16 المضيفة للمسابقة التي ستقام منافساتها في المكسيك والولايات المتحدة أيضاً.

يُذكر أن رئيس FIFA جاب مختلف مرافق بي سي بليس فانكوفر، جنباً إلى جنب مع وزيرة الرياضة والنشاط البدني في حكومة كندا، كارلا كوالتروس، التي رافقتها نائبة وزير السياحة والفنون والثقافة والرياضة في كندا، نيلان مايهيو، وعمدة فانكوفر، كين سيم، ونائب رئيس FIFA ورئيس اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم، فيكتور مونتالياني.

وقال إنفانتينو في أعقاب الجولة: "ستحط بطولة كأس العالم FIFA 2026 الرحال بكل من كندا والولايات المتحدة والمكسيك، حيث ستحل ضيفة على فانكوفر أيضاً. لقد أتيحت لي الفرصة لزيارة الملعب؛ إنه رائع حقاً، وهو يشهد الكثير من الأعمال التي من شأنها أن جعله يبدو في حلة أجمل، إذ سيملأ 55 ألف مشجع جنبات الملعب خلال كأس العالم".

وكان من بين الحاضرين كل من كين كريتني، رئيس شركة PavCo ومديرها التنفيذي، وريهانا دين، مديرة العمليات الرئيسية بشركة PavCo، وكريس ماي، المدير العام لـ Place Vancouver & PavCo، وجيسي أدكوك، المدير التنفيذي للجنة التنظيم المحلية لبطولة كأس العالم FIFA 2026™ بمدينة فانكوفر، وأكسل شوستر، الرئيس التنفيذي والمدير الرياضي لنادي فانكوفر وايتكابس، وتوسان ريكيتس، مدير قسم التنسيق والإدارة وشؤون اللاعبين بنادي فانكوفر وايتكابس، وكارينا لوبلان، المديرة العامة ورئيسة قسم عمليات كرة القدم بنادي بورتلاند ثورنز.

رئيس FIFA جياني إنفانتينو يزور فانكوفر 01:28