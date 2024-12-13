FIFA.com
الجمعة 13 ديسمبر 2024, 18:15
الرئيس

رئيس FIFA يتطلع إلى تصفيات أوروبية رائعة لكأس العالم FIFA 26™

  • أوروبا ستحصل على رقم قياسي من المقاعد يبلغ 16 منتخباً في كأس العالم FIFA 26™ بعد توسيع عدد المنتخبات إلى 48 منتخباً

  • 54 اتحاداً أوروبياً عضواً في FIFA دخلوا مرحلة التأهل

  • شارك جياني إنفانتينو في قرعة التصفيات وقال إنها ستكون رائعة من حيث التنافسية

شارك جياني إنفانتينو رئيس FIFA في القرعة التمهيدية للتصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم FIFA 2026™، وقال إنه يتطلع إلى منافسة رائعة ومثيرة.

وشارك 54 منتخباً أوروبياً في القرعة التي أُجريت في مقر FIFA في زيورخ بسويسرا، وتم تقسيمها إلى 12 مجموعة من أربعة أو خمسة منتخبات. وستتنافس على 16 مقعداً أوروبياً في البطولة التي تقام في كندا والمكسيك والولايات المتحدة بعد توسيع عدد منتخبات البطولة إلى 48 منتخباً.

ZURICH, SWITZERLAND - DECEMBER 13: FIFA World Cup 26 Winner's Trophy during the FIFA World Cup 2026: European Qualifier Draw at the Home of FIFA on December 13, 2024 in Zurich, Switzerland. (Photo by Harold Cunningham/FIFA)
المنظمة
قرعة تصفيات كأس العالم لمنتخبات أوروبا تشهد مواجهات نارية

قال رئيس FIFA في تقديمه للقرعة بجانب كأس العالم FIFA™: "ها هي - الكأس الأكثر شهرة والأكثر جمالاً والأكثر روعة، ليس فقط في عالم الرياضة بل في العالم أجمع. إنها ما تسعى إليه كل المنتخبات، وما تريدون الفوز بها، وحملها بين أيديكم والاحتفال."

وأشار رئيس FIFA إلى أن المنتخبات الأوروبية فازت بـ12 نسخة من أصل 22 نسخة من كأس العالم لكرة القدم. وقال للحضور من مدربي المنتخبات الوطنية الأوروبية: في هذه المرحلة، لا يسعني إلا أن أتمنى لكم حظاً سعيداً؛ أولاً في القرعة ثم بالطبع في مباريات التأهل. "ستكون مباريات مثيرة وممتعة وستبهر العالم أجمع. وبعد ذلك، بالطبع، أتطلع إلى رؤية 16 منكم يشاركون في أعظم كأس عالم (FIFA) على الإطلاق، في عام 2026، في كندا والمكسيك والولايات المتحدة."

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