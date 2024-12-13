رئيس FIFA يتطلع إلى تصفيات أوروبية رائعة لكأس العالم FIFA 26™

أوروبا ستحصل على رقم قياسي من المقاعد يبلغ 16 منتخباً في كأس العالم FIFA 26™ بعد توسيع عدد المنتخبات إلى 48 منتخباً

54 اتحاداً أوروبياً عضواً في FIFA دخلوا مرحلة التأهل

شارك جياني إنفانتينو في قرعة التصفيات وقال إنها ستكون رائعة من حيث التنافسية

شارك جياني إنفانتينو رئيس FIFA في القرعة التمهيدية للتصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم FIFA 2026™، وقال إنه يتطلع إلى منافسة رائعة ومثيرة.

وشارك 54 منتخباً أوروبياً في القرعة التي أُجريت في مقر FIFA في زيورخ بسويسرا، وتم تقسيمها إلى 12 مجموعة من أربعة أو خمسة منتخبات. وستتنافس على 16 مقعداً أوروبياً في البطولة التي تقام في كندا والمكسيك والولايات المتحدة بعد توسيع عدد منتخبات البطولة إلى 48 منتخباً.

قال رئيس FIFA في تقديمه للقرعة بجانب كأس العالم FIFA™: "ها هي - الكأس الأكثر شهرة والأكثر جمالاً والأكثر روعة، ليس فقط في عالم الرياضة بل في العالم أجمع. إنها ما تسعى إليه كل المنتخبات، وما تريدون الفوز بها، وحملها بين أيديكم والاحتفال."

قرعة تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2026 FIFA™ | خطاب رئيس FIFA جياني إنفانتينو 02:43