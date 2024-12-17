رئيس FIFA يوقع اتفاقية مع السلطات المغربية لافتتاح مكتب FIFA إفريقيا في الرباط

رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش ورئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم فوزي لقجع يوقعان اتفاقية مع FIFA

سيكون مقر مكتب FIFA إفريقيا في العاصمة المغربية الرباط

"من هنا سنرسم مستقبل كرة القدم الإفريقية" - جياني إنفانتينو

خلال زيارته إلى المغرب، وقع رئيس FIFA جياني إنفانتينو اتفاقية مع الحكومة المغربية والاتحاد المغربي لكرة القدم لافتتاح مكتب FIFA إفريقيا في البلاد، والتي ستستضيف أيضًا كأس العالم 2030 FIFA بالشراكة مع البرتغال وإسبانيا.

وقع السيد إنفانتينو اتفاقية استضافة مكتب FIFA إفريقيا في مراكش مع رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش ورئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم فوزي لقجع، بحضور رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (CAF) باتريس موتسيبيه. سيكون مقر المكتب في العاصمة المغربية الرباط، ومن المقرر أن يستهل نشاطه في عام 2025.

“قال رئيس FIFA: "نحن نعرف مدى ترحاب شعب المغرب. الجميع يحب المغرب. أنا متأكد أن العالم سيحتفل بالمغرب وبكرة القدم هنا، مرة أخرى، في عام 2030. تهانينا وشكرًا لكم! ولهذا السبب قررنا في FIFA أن نؤسس مكتبنا الإفريقي الرئيسي هنا، في المغرب، في الرباط".

"أود أن أشكر الحكومة. أود أن أشكر المغرب، جميع شعب المغرب. من هنا سنرسم مستقبل كرة القدم الإفريقية، معًا. سنكتب صفحات جديدة ومدهشة لمستقبل كرة القدم الإفريقية. أنا متأكد أننا معًا، سنمنح إفريقيا النجاح الذي تستحقه".

كما تمنى رئيس FIFA حظًا طيبًا للفرق الأربعة الممثلة لإفريقيا في النسخة الأولى من كأس العالم للأندية FIFA بنظام الـ 32 فريقًا، الذي سيُقام في الولايات المتحدة من يوم السبت 14 يونيو إلى يوم الأحد 13 يوليو 2025 - وهي الترجي التونسي، الأهلي المصري، ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، والوداد المغربي.

تمتلك FIFA مكاتب مماثلة في باريس وميامي وجاكرتا، مما يعزز التواصل مع جميع المناطق ويُظهر التزام FIFA بتطوير كرة القدم في جميع أنحاء العالم.

أحرز المغرب تقدمًا استثنائيًا في السنوات القليلة الماضية، سواء في الأداء على أرض الملعب أو في استضافة الفعاليات. سيصبح المغرب ثاني بلد إفريقي يستضيف كأس العالم، حيث سينظم البطولة بالشراكة مع البرتغال وإسبانيا في عام 2030، وذلك بعد القرار الذي اتُخذ في مؤتمر FIFA الاستثنائي يوم الأربعاء 11 ديسمبر 2024.

وصل المنتخب الوطني للرجال إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، ليصبح أول فريق إفريقي يحقق هذا الإنجاز، وفاز بالميدالية البرونزية في بطولة كرة القدم الأولمبية للرجال باريس 2024. ومن ناحية أخرى، شارك المنتخب الوطني للنساء لأول مرة في كأس العالم للسيدات في نسخة 2023 التي أقيمت في أستراليا ونيوزيلندا، حيث وصل إلى دور الـ 16.

استضاف المغرب كأس أمم إفريقيا لكرة القدم للسيدات لأول مرة في عام 2022، وسيستضيف خمس نسخ متتالية من كأس العالم للسيدات تحت 17 سنة FIFA بداية من 2025. كما استضافت البلاد كأس العالم للأندية ثلاث مرات، آخرها نسخة 2022، وسيكون المغرب هو البلد المضيف لبطولة كأس أمم إفريقيا 2025.

خلال حفل جوائز CAF، الذي أقيم أيضًا في مراكش، أعلن رئيس FIFA عن الفائزين وقدم جائزة أفضل لاعبة في إفريقيا لعام 2023 إلى باربرا باندا من زامبيا ونادي أورلاندو برايد، وجائزة أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2023 إلى أديمولا لوكمان من نيجيريا ونادي أتالانتا.