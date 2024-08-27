انطلاق مرحلة البيع الحصرية بأصحاب بطاقات Visa لتذاكر كأس العالم للسيدات تحت 17 سنة FIFA 2024™

يخوض المنافسات 16 منتخباً في أربع مجموعات خلال الدور الأول، وستجري المباريات في العاصمة سانتو دومينغو ومدينة سانتياغو دي لوس كافاييروس، مع العِلم أنها المرة الأخيرة التي تشهد مشارَكة 16 فريقاً، إذ سيتم توسيعها إلى 24 منتخباً بدءاً من النسخة المقبلة التي يستضيفها المغرب. واحتفالاً ببقاء 50 يوماً فقط على انطلاق البطولة، وتزامناً مع بدء مرحلة البيع الحصرية بأصحاب بطاقات Visa، سيتم في مدينة سانتياغو دي لوس كافاييروس الكشف عن جدارية ترمز لما تتمتع به البلاد من كبرياء وفخر، وما يسودها من حماس استعداداً لاستقبال العالَم. وتتوافر تذاكر البطولة بأسعار مناسبة جداً، إذ يبلغ سعر تذكرة المباراة الافتتاحية والنهائية 500 بيزو دومنيكاني، بينما يبلغ سعر تذكرة كافة المباريات الأخرى 300 بيزو دومنيكاني. كما تُتاح أمام الجماهير فرصة الاستفادة من خيارات متنوعة للتذاكر، بما في ذلك الحصول على بطاقة تشمل مباراتين في نفس اليوم، وحزمة خاصة بالعائلات تنطوي على تخفيض بنسبة 25% للمجموعات المكونة من خمسة أشخاص أو أكثر، وحزمة لملعب معين تنطوي على تخفيض بنسبة 33% لكافة المباريات التي تجري فيه. تتوافر كذلك تذاكر ذوي الاحتياجات الخاصة، والتي تسمح بدخول مُرافق واحد مجاناً مع الشخص المعني. وستنطلق مرحلة البيع الحصرية بأصحاب بطاقات Visa في التاسعة صباحاً بالتوقيت المحلي (3 بعد الظهر بتوقيت وسط أوروبا) يوم الثلاثاء 27 أغسطس/آب وتستمر حتى 2 سبتمبر/أيلول. وبعد ذلك التاريخ ستكون التذاكر متاحة للعامة حتى انتهاء البطولة في 3 نوفمبر/تشرين الثاني. كافة التذاكر إلكترونية ويمكن الحصول عليها حصراً عبر الموقع الإلكتروني fifa.com/tickets. تفاصيل مجموعات كأس العالم للسيدات تحت 17 سنة جمهورية الدومنيكان 2024 FIFA™: المجموعة الأولى: جمهورية الدومنيكان (الدولة المستضيفة، أول مشارَكة)، الإكوادور (أول مشارَكة)، نيوزيلندا، نيجيريا المجموعة الثانية: إسبانيا، الولايات المتحدة الأمريكية، كوريا الجنوبية، كولومبيا المجموعة الثالثة: كوريا الشمالية، المكسيك، كينيا (أول مشارَكة)، إنجلترا المجموعة الرابعة: اليابان، بولندا (أول مشارَكة)، البرازيل، زامبيا