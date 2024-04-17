الأربعاء 17 أبريل 2024, 19:00
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تياجو مينديز: "كنت أتمنى اللعب في هذه البطولة"

  • تأهل أتلتيكو مدريد للنسخة الافتتاحية من كأس العالم للأندية FIFA 25 المكونة من 32 فريقا يوم الثلاثاء

  • استفادوا من إقصاء فريق إسباني آخر، برشلونة

  • تحدث اللاعب الدولي البرتغالي ولاعب أتلتيكو السابق إلى موقع FIFA.com/Inside

رغم إقصاء أتلتيكو مدريد من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا UEFA يوم الثلاثاء، إلا أن الأخبار لم تكن سيئة بالنسبة لفريق كولشونيروس.

حيث تأهل فريق المدرب دييغو سيميوني إلى النسخة الأولى من كأس العالم للأندية FIFA 25™ المكونة من 32 فريقا مستفيداً من إقصاء الفريق الإسباني الآخر الذي برشلونة.

وقال لاعب أتلتيكو السابق تياجو مينديز لموقع FIFA.com/Inside: "الشيء الجيد في الليلة الماضية هو أننا علمنا أننا سنلعب العام المقبل في أول بطولة كأس العالم للأندية FIFA، وهو أمر مذهل!". لعب اللاعب الدولي البرتغالي سبعة مواسم تحت قيادة سيميوني. في أتلتيكو.

Tiago Mendes (L) of Atletico de Madrid celebrates scoring

وقال: "كمشجع، أحب أن أرى أفضل الفرق في العالم تتنافس في بطولة على شكل كأس العالم".

تياجو يتطلع إلى فرص أتلتيكو في بطولة العام المقبل "بصراحة نحن (أتلتيكو مدريد) عادة ما نقوم بعمل جيد في هذا النوع من المباريات، في مراحل خروج المغلوب".

MADRID, SPAIN - APRIL 10: Rodrigo de Paul and Antoine Griezmann of Atletico de Madrid celebrate following the team's victory in the UEFA Champions League quarter-final first leg match between Atletico Madrid and Borussia Dortmund at Civitas Metropolitano Stadium on April 10, 2024 in Madrid, Spain. (Photo by Angel Martinez/Getty Images)
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أتليتكو مدريد وبرشلونة يستأنفان سباق التأهل لكأس العالم للأندية 2025 FIFA™

ستشهد البطولة أفضل اللاعبين في العالم وهم يلعبون ضد بعضهم البعض مع أنديتهم، وهو أمر يعتقد تياجو أنه سيقدم منتجًا رائعًا على أرض الملعب.

"كنت أود أن ألعب في هذه البطولة، فهي ستضم أفضل الأندية واللاعبين في العالم، وأتصور أن الكثير من المشجعين سيذهبون إلى الولايات المتحدة الأمريكية للاستمتاع بهذه الحفلة. ستكون تجربة فريدة من نوعها!"

ستقام بطولة كأس العالم للأندية الجديدة المكونة من 32 فريقًا في الولايات المتحدة خلال شهري يونيو ويوليو 2025، تضم أندية من كل من الاتحادات القارية الستة، تتنافس على لقب أبطال العالم.

بالنظر إلى الفرق المتبقية في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، والفرق التي حجزت بالفعل مكانًا في كأس العالم للأندية 2025، سينضم نادي سالزبورج النمساوي إلى قائمة التصفيات الأوروبية إذا رفع أي نادٍ آخر غير أرسنال الكأس هذا الموسم.

DOHA, QATAR - FEBRUARY 11: A detailed view of the FIFA Club World Cup trophy prior to the FIFA Club World Cup Qatar 2020 Final between FC Bayern Muenchen and Tigres UANL at the Education City Stadium on February 11, 2021 in Doha, Qatar. (Photo by David Ramos - FIFA/FIFA via Getty Images)
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التصنيف القاري لكأس العالم للأندية 2025 FIFA™

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