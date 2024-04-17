تياجو مينديز: "كنت أتمنى اللعب في هذه البطولة"

تأهل أتلتيكو مدريد للنسخة الافتتاحية من كأس العالم للأندية FIFA 25 المكونة من 32 فريقا يوم الثلاثاء

استفادوا من إقصاء فريق إسباني آخر، برشلونة

تحدث اللاعب الدولي البرتغالي ولاعب أتلتيكو السابق إلى موقع FIFA.com/Inside

رغم إقصاء أتلتيكو مدريد من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا UEFA يوم الثلاثاء، إلا أن الأخبار لم تكن سيئة بالنسبة لفريق كولشونيروس.

حيث تأهل فريق المدرب دييغو سيميوني إلى النسخة الأولى من كأس العالم للأندية FIFA 25™ المكونة من 32 فريقا مستفيداً من إقصاء الفريق الإسباني الآخر الذي برشلونة.

وقال لاعب أتلتيكو السابق تياجو مينديز لموقع FIFA.com/Inside: "الشيء الجيد في الليلة الماضية هو أننا علمنا أننا سنلعب العام المقبل في أول بطولة كأس العالم للأندية FIFA، وهو أمر مذهل!". لعب اللاعب الدولي البرتغالي سبعة مواسم تحت قيادة سيميوني. في أتلتيكو.

وقال: "كمشجع، أحب أن أرى أفضل الفرق في العالم تتنافس في بطولة على شكل كأس العالم".

تياجو يتطلع إلى فرص أتلتيكو في بطولة العام المقبل "بصراحة نحن (أتلتيكو مدريد) عادة ما نقوم بعمل جيد في هذا النوع من المباريات، في مراحل خروج المغلوب".

ستشهد البطولة أفضل اللاعبين في العالم وهم يلعبون ضد بعضهم البعض مع أنديتهم، وهو أمر يعتقد تياجو أنه سيقدم منتجًا رائعًا على أرض الملعب.

"كنت أود أن ألعب في هذه البطولة، فهي ستضم أفضل الأندية واللاعبين في العالم، وأتصور أن الكثير من المشجعين سيذهبون إلى الولايات المتحدة الأمريكية للاستمتاع بهذه الحفلة. ستكون تجربة فريدة من نوعها!"

ستقام بطولة كأس العالم للأندية الجديدة المكونة من 32 فريقًا في الولايات المتحدة خلال شهري يونيو ويوليو 2025، تضم أندية من كل من الاتحادات القارية الستة، تتنافس على لقب أبطال العالم.