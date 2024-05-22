شنايدر: كأس العالم للأندية مبادرة عظيمة

تأهل اثنان من أندية ويسلي شنايدر السابقة للبطولة

يقول شنايدر إن البطولة توفر أيضاً فرصاً للأندية خارج أوروبا

ستقام النسخة الافتتاحية من Mundial de Clubes FIFA 25™ في الولايات المتحدة الأمريكية العام المقبل

يعرف ويسلي شنايدر، أسطورة هولندا التاريخية، الكثير مما يتطلّبه الأمر لتحقيق النجاح على أعلى المستويات. يحتل شنايدر مكانة عالية بين العديد من اللاعبين المشهورين الذين مثّلوا المنتخب البرتقالي، حيث شارك في كأس العالم FIFA أكثر من أي لاعب من نجوم منتخب هولندا الآخرين، ويجلس لاعب خط الوسط الجهومي جنباً إلى جنب مع روب رينسينبرينك لاعب منتخب هولندا 1978، حيث سجل أكبر عدد من الأهداف (خمسة) بالقميص الهولندي الشهير في بطولة واحدة لكأس العالم FIFA. أدى شنايدر دوراً بارزاً في قيادة هولندا إلى مسافة قريبة من لقب كأس العالم FIFA للمرة الأولى في عام 2010، مما جعله يحصل على حذاء adidas البرونزي وكرة adidas الفضية. 12 شهراً بالكاد يُمكن تصديقها تضمنت أيضاً ألقاب دوري أبطال أوروبا، والدوري الإيطالي وكأس إيطاليا مع إنترناسيونالي، وتوجت جميعها بالفوز بكأس العالم للأندية FIFA في نهاية السنة التقويمية 2010.

يعتقد شنايدر أن Mundial de Clubes FIFA 25™ هو مفهوم مثير سيجلب بعداً جديداً لكرة القدم للأندية. وقال شنايدر: "إنها تجربة جديدة تماماً، وأعتقد أنها يمكن أن تكون شيئاً رائعاً لأنها مبادرة رائعة، وأنا شخصياً أشعر بالفضول تجاهها أيضًا. وآمل أن تحقق نجاحاً كبيراً وأن نستمتع بها جميعاً." وأضاف "يجب على الناس دائماً أن يعتادوا على الأشياء الجديدة، ويتعين علينا جميعاً دعم هذه البطولة الدولية الكبيرة للأندية."

بعد فترات قضاها في أياكس وريال مدريد وإنترناسيونالي وغلطة سراي ونيس، أنهى شنايدر مسيرته المتألّقة مع الأندية في الغرافة القطري، مما ترك المدرب الهولندي في وضع جيد للحكم على ما ستقدمه البطولة المكونة من 32 فريقًا للأندية خارج قارته الأم. وقال أسطورة FIFA: "كأس العالم للأندية FIFA يمنح الأندية من أي مكان في العالم الفرصة للتنافس ضد أفضل الأندية الأوروبية. ستكون منافسة رائعة ويجب أن نشعر بسعادة غامرة حيال ذلك." سينضم الفائز في نهائي دوري أبطال آسيا نهاية هذا الأسبوع بين العين (الإمارات العربية المتحدة) ويوكوهاما أف مارينوس (اليابان) إلى أولسان هيونداي (كوريا الجنوبية) والهلال (المملكة العربية السعودية) وأوراوا ريد دايموندز (اليابان) كممثل رابع وأخير لقارة آسيا في Mundial de Clubes FIFA 25.