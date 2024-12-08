تويج المملكة العربية السعودية بأول ألقاب بطولة كأس العالم FIFAe™ على لعبة Rocket Leagu

تغلَّب منتخب المملكة العربية السعودية على نظيره فرنسا في المباراة النهائية

هذه هي أولى البطولات الثلاث التي تشهدها نهائيات FIFAe 2024

ينطلقبعدهاالتنافسعلىلقبلعبة eFootball™ بأجهزةالتحكموالهواتفالمحمولة

اختتمت أول نسخة من بطولة كأس العالم FIFAe™ على لعبة Rocket League، وحصد فريق المملكة العربية السعودية اللقب بعد أربعة أيام من التنافس امتدت بين 5 و8 ديسمبر/كانون الأول، وشهدت تمثيل اللاعبين لمنتخباتهم الوطنية في هذه اللعبة. وفي الختام، تمكن فريق المملكة العربية السعودية من التغلب على فرنسافي لقاء ناري، ليحصد اللقب ويعتلي منصة التتويج في العاصمة السعودية الرياض.

وتكوّن الفريق المتوّج من اللاعبين Rw9وKiileerrzوtrk511 وd7oom-24 الذين أبانوا عن مهارات مذهلة وروح لعب جماعي ومرونة كبيرة في التعامل مع الفرق المنافسة خلال هذه البطولة التاريخية، حيث تغلّبوا على كوكبة من أفضل لاعبي ومنتخبات العالم، لينجحوا أخيراً في رفع اسم المملكة العربية السعودية عالياً على ساحة التنافس.

فقدشاركمامجموعه 16 بلداًفيهذهالنسخةالأولىمنالبطولةالتيكانتفيهاجماهيرلعبة Rocket League علىموعدمعمبارياتحماسيةفيمرحلةالمجموعات،وصولاًإلىالنهائيالناريالذياستضافتهالمنشأةالباهرةللاتحادالسعوديللرياضاتالإلكترونيةفيبوليفاردسيتي. هذاوقدتمبثّفعالياتالبطولةمباشرةعبرعدةقنواتومنصاتفيمختلفأرجاءالعالم. وتتوافرعلىالموقعالإلكترونيFIFA.GGكافةتفاصيلالنتائج،ومعلوماتإضافيةعنهذهالبطولةالتاريخية.

تُعتبر نهائيات FIFAe حدثاً مفصلياً في عالم الرياضات الإلكترونية. وللمرة الأولى، ينطوي هذا الحدث على منح عدة ألقاب. تُعتبر Rocket League من أكثر الألعاب الإلكترونية شعبية، ويأتي ضمّها إلى منافسات FIFAe ليفتح صفحة جديدة في الجمع بين الرياضات التقليدية والإلكترونية. وخلال كأس العالم FIFAe، سيتم توزيع جوائز تبلغ قيمتها الإجمالية 450 ألف دولار أمريكي ضمن ثلاث بطولات ينطوي عليها الحدث.

وبينما يحتفل أصحاب لقب البطولة الأولى بالتتويج، سيكون بانتظار الجماهير المزيد من الإثارة في منافسات لعبة eFootball™ على أجهزة التحكم والهواتف المحمولة بين 9 و12 ديسمبر/كانون الأول.