تأهُّل سالزبورغ إلى كأس العالم للأندية FIFA™ تأكيد للنهضة الكروية النمساوية

حجز سالزبورغ بطاقة تأهله لكأس العالم للأندية FIFA في أبريل/نيسان الماضي

يُعتبر النادي النمساوي الفريق الأقل ترتيباً من بين المتأهلين عن أوروبا

تشهد كرة القدم النمساوية بمختلف فئاتها تطوراً كبيراً في السنوات الأخيرة

أصبح نادي سالزبورغ في أبريل/نيسان الفريق الأوروبي الثاني عشر والأخير الذي يقتنص تذكرة التأهل إلى كأس العالم للأندية FIFA™، لتكون تلك بمثابة فرصة غير مسبوقة لهذا النادي المغمور نسبياً للتألق على الساحة الكروية العالمية. وكان الفريق النمساوي قد حجز تذكرته في البطولة التي ستستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية بين 15 يونيو/حزيران و13 يوليو/تموز 2025، عبر مسار التصنيف في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إثر إقصاء آرسنال من منافسات دوري أبطال أوروبا، وهو ما أهدى سالزبورغ ظهوره الأول على الإطلاق في كأس العالم للأندية FIFA.

وفي حديث مع FIFA، قال ستيفان ريتر المدير التنفيذي للنادي "إننا مسرورون للغاية. تكرَّر ظهورنا في دوري الأبطال خلال السنوات الماضية حيث واجهنا مراراً أندية أوروبية كبيرة، وأظهرنا قدرة على مقارعة خصوم من العيار الثقيل مرة بعد أخرى. كأس العالم للأندية بمثابة جائزة لجهود وعزيمة النادي برمته." وأضاف "نتطلّع للمشاركة مع كافة الفرق الناجحة التي بلغت هذه البطولة، وسيكون مثيراً جداً بالنسبة لنا مواجهة نادٍ من قارة أخرى في مباراة تنافسية، فهو أمرٌ لم نختبره بعد."

قبل ستة أشهر فقط، أحدث المنتخب النمساوي مفاجأة من العيار الثقيل بقيادة مدربه رالف رانجنيك عندما تغلّب على جاره الألماني بهدفين دون رد في العاصمة فيينا، ويأتى ذلك قبل شهور من انطلاق منافسات كأس الأمم الأوروبية في ميونخ بتاريخ 14 يونيو/حزيران.

وكانت السنوات العشرون الماضية قد شهدت هيمنة سالزبورغ على المشهد الكروي في النمسا، إذ حصد لقب الدوري 14 مرة والكأس 8 مرات، بينما بلغ نصف نهائي الدوري الأوروبي مرة واحدة. وما كانت هذه النجاحات لتأتي إلا بفضل الاستثمارات الاستراتيجية في الفريق والتطبيق المستمر لفلسفة رياضية واضحة.

إلا أن سالزبورغ، وتحت إمرة مدربه غيرهارد ستروبر، تعرَّض للهزيمة على يد نادي شتورم غراز في الدوري المحلي،

وعلّق ريتر على ذلك قائلاً "تطوّرت كرة القدم النمساوية بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، كان فريقنا من الروّاد، ولكن أندية أخرى مثل لاسك ورابيد وشتورم غراز أثبتت حضورها هي الأخرى على الساحة الدولية في السنوات الماضية. يتعيّن علينا الاستمرار في هذا المسار، لأن دولاً وأندية أخرى تمضي قُدماً إلى الأمام كذلك."