الكشف عن الملصق الرسمي لبطولة كأس العالم لكرة القدم الشاطئية سيشيل 2025 FIFA™

تصميم رائع يحتفي بروح البطولة التي تُقام على رمال أفريقيا للمرة الأولى

يستلهم الملصق تصميمه من الطوابع التقليدية القديمة والثقافة الموسيقية الغنية للبلاد

ستنطلق مسابقة تلوين تشمل كافة أرجاء سيشيل ويُشارك فيها تلاميذ المدارس

كُشف النقاب عن الملصق الرسمي المميز لبطولة كأس العالم لكرة القدم الشاطئية سيشيل 2025 FIFA™، الذي يحتفي بروح البطولة التي تُقام على رمال أفريقيا للمرة الأولى.

يستلهم الملصق الرسمي تصميمه من الطوابع التقليدية القديمة ويجمع بين الحنين لتلقي رسالة بريدية من الأحباء وأجواء الصيف المرحة على شواطئ سيشيل الساحرة، إذ يبرز في وسط الملصق صبي يُلاعب الكرة ويصقل مهاراته سعياً لتحقيق حلمه يوماً ما بخوض بطولة كأس العالم لكرة القدم الشاطئية FIFA™. أما في الخلفية، فتتراءى الصخور الزهرية والرمال الذهبية وأشجار النخيل والمياه الرقراقة في أجواء صيفية حالِمة. يمتاز الملصق بطابعه الحيوي وطاقته الإيجابية ودفء أجوائه، ويستحضر الثقافة الموسيقية الغنية للبلاد، والإيقاع الحماسي لهذه اللعبة الشاطئية.

وتحضيراً لاستضافة البطولة ومن أجل رفع شعبيتها، ستنطلق في مطلع العام المقبل مسابقة تلوين تشمل كافة أرجاء سيشيل ويُشارك فيها تلاميذ المدارس، وقد تم تخصيص تذاكر لحضور مباريات البطولة كجوائز للفائزين.

يُذكر أن منافسات أول بطولة على الإطلاق ينظّمها FIFA في سيشيل ستجري بين 1 و11 مايو/أيار 2025 في العاصمة فيكتوريا على جزيرة ماهي.

وقد ضَمِنت التأهل حتى الآن ثمانية منتخبات هي الدولة المستضيفة، والبرتغال التي سبق وفازت بلقب البطولة مرتين، وبيلاروسيا وإيطاليا وموريتانيا والسنغال وإسبانيا وتاهيتي. وستُحسم هوية المنتخبات الثمانية المتبقية في منافسات قارية تستضيفها الباهاماس وتشيلي وتايلاند خلال شهر مارس/آذار المقبل.