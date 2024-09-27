مدرب منتخب نيوزيلندا لكرة الصالات مارفن إيكنز: عنوان للصبر والمثابرة والخبرة

إيكنز هو المدير الفني للمنتخب النيوزيلندي لكرة قدم الصالات للرجال

شارك في دورة تدريب كرة قدم الصالات التي نظمها FIFA شراكة مع الاتحاد النيوزيلندي لكرة القدم في عام 2016

بعد تسع سنوات، قاد المنتخب النيوزيلندي لكرة الصالات إلى أول ظهور له في كأس العالم لكرة الصالات FIFA لكرة الصالات

استمر أول ظهور لنيوزيلندا في كأس العالم لكرة الصالات FIFA لمدة أسبوع واحد فقط. . خرجوا من بطولة أوزبكستان 2024™ بثلاث هزائم في رصيدهم، ولكن أيضاً مع بعض الخبرة القيمة في جعبتهم.

قال المدير الفني مارفن إيكنز لـ FIFA Inside: ”المشاركة في كأس العالم جزء من عملية التعلم. إنها فرصة لمعرفة موقعنا في المخطط [الكبير] لكرة الصالات في جميع أنحاء العالم، وما هو مستوانا، وكشف لاعبينا أمام الأفضل في العالم ومواجهة أساليب لعب مختلفة. لقد كانت تجربة مجزية للغاية“.

مارفن إيكينز، مدرب منتخب نيوزيلندا لكرة الصالات Previous 01 / 08 Spain v New Zealand - FIFA Futsal World Cup Uzbekistan 2024 02 / 08 New Zealand Futsal practice 03 / 08 New Zealand v Libya - FIFA Futsal World Cup Uzbekistan 2024 04 / 08 New Zealand Futsal practice 05 / 08 New Zealand v Libya - FIFA Futsal World Cup Uzbekistan 2024 06 / 08 New Zealand v Libya - FIFA Futsal World Cup Uzbekistan 2024 07 / 08 New Zealand Futsal practice 08 / 08 New Zealand Portraits - FIFA Futsal World Cup Next

و”الخبرة“ ليست كلمة فارغة بالنسبة لإيكنز. فالنيوزيلندي يرى أنها رافعة أساسية للنجاح. في الواقع، كانت الخبرة هي التي ذهب بحثًا عنها في عام 2015، على الرغم من عمره البالغ 29 عامًا ووضعه كلاعب، حضر دورة لمدربي كرة الصالات نظمها FIFA والاتحاد النيوزيلندي لكرة القدم.

”في ذلك الوقت، نظرت إلى هذه المؤهلات التدريبية كفرصة لتحسين نفسي كلاعب. وأعتقد أن ذلك كان قيماً للغاية وأُوِصِي بها أي لاعب آخر للتأكد من أنك تستطيع النظر إلى اللعبة بشكل مختلف، بعين المدرب، وقد ترى أشياء لا تراها من وجهة نظر اللاعب. لكن في كل مرة تشارك فيها في دورة تدريبية، فهي فرصة لاستيعاب المزيد من المعرفة. أنا مقتنع بأن هذه الدورة التدريبية كان لها دور فعال في تشكيل بقية مسيرتي المهنية." ”كان الجزء الأكبر، خاصة في ذلك الوقت، هو الجانب التكتيكي من اللعبة. كان لدينا فهم صغير للطرق المختلفة التي يمكنك أن تلعب بها كرة الصالات. وأعتقد أن الجزء الآخر من هذه الدورات هو الأشخاص من حولك. أنت تتعلم الكثير، ليس فقط من المعلم، ولكن من المدربين الآخرين الموجودين في الدورة أيضاً. إدارة الناس جزء كبير من التدريب. في رأيي في بعض الأحيان يكون أكبر من الأجزاء الأخرى من اللعبة. وأعتقد أنك تحصل على مقدمة لطيفة لمثل هذه الأمور في مثل هذه الدورات التدريبية."

هنا مرة أخرى، فإن خبرة إيكنز وسجله في اللعب يصبان في صالحه. فهو القائد السابق للمنتخب الوطني ومدرب المنتخب الوطني. وقد حاول منذ عام 2008 قيادة منتخب "كيوي" إلى كأس العالم للمرة الأولى منذ أكثر من عقد من الزمن، ولكن دون جدوى. لذلك لم يخفِ سعادته بالمشاركة في أوزبكستان 2024.

”كأس العالم تبدو مختلفة عن أي بطولة أخرى شاركت فيها. منذ وصولنا إلى المطار والاستقبال والترحيب الرائع الذي حظينا به من المجتمع المحلي في أنديجان في البداية، كان الأمر مميزًا حقًا. وأعتقد أن ذلك عندما تبدأ في إدراك أنك في كأس العالم. المشي إلى ملعب المباراة للمرة الأولى ورؤية الملعب هناك والدخول إليه والنظر حوله ورؤية الملعب نفسه أمر مثير للغاية - أكاد أشعر بالقشعريرة بمجرد التفكير في ذلك“.

”في كل مرة لم ننجح فيها، كان حلم كأس العالم يكبر قليلاً. عدم تحقيقه كلاعب كان يوماً حزيناً في عام 2019 ثم المباراة النهائية أمام جزر سليمان [في كأس أمم أوقيانوسيا لكرة الصالات التي خسرها منتخبنا بركلات الترجيح بعد التعادل 5-5]“. ”لذلك أنا سعيد لوجودي هنا كمدرب حتى لو كنت أفضل أن أذهب كلاعب. ومع ذلك، أعتبره امتيازًا لي أن أكون قادرًا على اصطحاب هذه المجموعة من اللاعبين إلى كأس العالم - إنه لشرف عظيم“.

إنه بالتأكيد امتياز للاعبيه أيضاً. أكثر من مجرد مدرب، فقد كان لفريق كرة الصالات بطلاً قومياً في الطريق إلى أوزبكستان 2024. لأنه على أرض الملعب، وعلى الخطوط الجانبية وخلف الكواليس أيضًا، ساهم إيكنز بشكل كبير في تطوير الرياضة في نيوزيلندا من خلال تأثيره ومشاركته.

وأوضح قائلاً: ”لقد عملت نيوزيلندا بجد في جميع أنحاء اللعبة بأكملها. لذلك لم يكن هناك بالتأكيد تركيز فقط على المنتخب الوطني للرجال. تم القيام بالكثير من العمل في جميع أنحاء البلاد للتأكد من وجود فرص للأطفال للمشاركة ولعب كرة الصالات. لا ينصب التركيز فقط على المواهب المتاحة، ولكن أيضًا على تطوير كرة الصالات والوصول إلى هذه الرياضة“.

هناك الكثير من الأشخاص في نيوزيلندا الذين فعلوا أكثر مني بكثير، والذين يستحقون تمثالًا. ليس فقط في كرة الصالات، بل في جميع أنحاء البلاد. ليس من عادات نيوزيلندا أن يتم صنع تمثال لشخص ما! مارفن إيكينز

“لذا فإن التأهل لهذه البطولة هو نتيجة لهذه العملية الطويلة ولاعب مثل هاميش غراي خير مثال على ذلك، فهو الآن جزء من المنتخب، لكنه كان لاعب كرة قدم في المنتخب الوطني قبل بضع سنوات. هذا النوع من المسار هو علامة على أننا نسير على الطريق الصحيح“.