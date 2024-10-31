نهائي برازيلي خالص لتحديد آخر مركز مؤهل لكأس العالم للأندية FIFA 2025™

ناديان لا يزالان في سباق المنافسة على بطاقة التأهل الأخيرة إلى نهائي كأس العالم للأندية FIFA 2025™

الثنائي البرازيلي أتلتيكو مينيرو وبوتافوجو سيلتقيان في نهائي ليبرتادوريس

آخر بطاقة متبقية في كأس العالم للأندية FIFA 2025™ التي تضم 32 فريقاً ستحسم في 30 نوفمبر

سيصبح كلوب أتلتيكو مينيرو أو بوتافوجو آخر فريق سيكمل قائمة الـ32 فريقاً في كأس العالم للأندية FIFA 2025™ الجديدة بعد أن وصل الثنائي إلى المباراة الفاصلة في كوبا ليبرتادوريس. وتأهل بوتافوجو لنهائي كوبا ليبرتادوريس للمرة الأولى في تاريخه، بعد أن تغلب على أتلتيكو بينيارول الأوروجوياني 6-3 في مجموع المباراتين رغم هزيمته خارج أرضه 3-1 في مباراة الإياب يوم الأربعاء. وحقق أتلتيكو مينيرو التعادل السلبي خارج ملعبه على حساب ريفر بليت الأرجنتيني يوم الثلاثاء الماضي ليحقق الفوز 3-0 في مجموع المباراتين ويصل الفريق البرازيلي إلى النهائي القاري للمرة الثانية فقط في تاريخه.

سيسافر النادي الذي يرفع كوبا ليبرتادوريس 2024 في بوينس آيرس في 30 نوفمبر/تشرين الثاني إلى كأس العالم للأندية FIFA كأبطال أمريكا الجنوبية، لينضم إلى زملائه في كونميبول: نادي بوكا جونيورز، وفلامينجو، ونادي فلومينينسي، وبالميراس، وريفر بليت.

ستكون البطولة الجديدة المكونة من 32 نادياً في الولايات المتحدة الأمريكية أكثر بطولات كرة القدم العالمية للأندية شمولاً على الإطلاق، حيث ستعيد تعريف كيف ومتى وأين يتوج بطل العالم الحقيقي للأندية.

ستنطلق النسخة الافتتاحية من بطولة كأس العالم للأندية FIFA 2025™ يوم الأحد 15 يونيو/حزيران 2025 في ملعب هارد روك في ميامي، وستنطلق كل الطرق المؤدية إلى ملعب ميتلايف في نيويورك نيوجيرسي يوم الأحد 13 يوليو 2025 حيث ستقام المباراة الفاصلة في البطولة، قبل عام واحد فقط من استضافة نهائي كأس العالم FIFA 26™.