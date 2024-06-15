الأساطير يستمتعون ببطولة كأس العالم للأندية FIFA 2025™ قبل عام واحد من انطلاقها

تنطلق بطولة كأس العالم للأندية FIFA 2025™ الجديدة في 15 يونيو/حزيران 2025

اللاعبون السابقون يؤكدون أن البطولة ستساعد الأندية في جميع أنحاء العالم على رفع مستواها

أجمع الأساطير أنهم كانوا سينتهزون الفرصة للمشاركة في البطولة لو سمحت لهم الفرصة

تفصلنا سنة واحدة فقط على انطلاق بطولة كأس العالم للأندية FIFA 2025™، حيث يستعد المشاركون من جميع الاتحادات الستة لفرصة فريدة لمواجهة المنافسين من جميع أنحاء العالم. سينطلق الحدث الجديد المكون من 32 فريقاً في 15 يونيو/حزيران 2025 في الولايات المتحدة الأمريكية، قبل عام واحد من بطولة كأس العالم FIFA 26™ التي ستستضيفها البلاد بالشراكة مع الجارتين في أمريكا الشمالية كندا والمكسيك. يتحدث بعض اللاعبين السابقين عن رغبتهم في المشاركة في البطولة لو رجع بهم الزمن إلى الوراء وكيف يعتقدون أن الفرق ستستفيد من المشاركة.

أساطير FIFA يتطلعون إلى كأس العالم للأندية 2025™ 02:59

“أعتقد أنه سيكون حدثاً هائلاً، إذا أتيحت لي الفرصة للعب بهذا الشكل، مع 32 فريقاً مع مشاركة وتبادل القيم بين الثقافات، أعتقد أنها ستكون تجربة رائعة". كاكا

"إنها تمنحك فرصة اللعب والمنافسة واختبار نفسك أمام أفضل الفرق. أنت تضع فريقك والنادي ككل على الخريطة، على مستوى عالٍ جدًا". خافيير سافيولا

"تمنح هذه البطولة الفرصة لاكتشاف اللاعبين، لأنه في مثل هذه المسابقات، يظهر لاعبون جدد ومواهب جديدة. كما أنها ستمنح لهؤلاء اللاعبين، وغيرهم الفرصة للمشاركة في بطولة كبرى وربما يحلمون بالفوز بها." جيلبرتو سيلفا

"أعتقد أن هذه المسابقة ستكون مهمة للغاية بالنسبة للنوادي الأفريقية لأنها ستكون فرصة لهم لإظهار قدراتهم. وستكون أيضًا فرصة لهم ليصبحوا أبطال العالم." ديدييه دروغبا

“"بالنسبة لي، تعتبر بطولة كأس العالم للأندية الموسعة فرصة عظيمة للعديد من الفرق. فهي تمنحك الفرصة لمعرفة موقعك كفريق ومدى الطموح الذي لديك حقًا. لذلك، إنها بالتأكيد منافسة رائعة، وعندما تواجه أفضل الفرق، فإنك تعمل على تحسين نفسك." خافيير زانيتي "لقد كان الأمر مهمًا دائمًا لنوادي أمريكا الجنوبية، إنها تجربة مذهلة." خوان سيباستيان فيرون "أعتقد أن هذا يمكن أن يساعد أيضًا ليصبح الجميع أكثر تنظيمًا في مستواهم للعب ضد الأندية الكبيرة. أنت تمنح المزيد من الفرص لهذه الأندية للعب في حدث رائع على المستوى العالمي." روك جونيور