إسدال الستار على النسخة الأولى من نهائيات FIFAe 2024 بتتويج إندونيسيا وماليزيا بلقب بطولتي eFootball

تربَّع منتخب إندونيسيا على عرش العالم في المنافسة التي جرت بأجهزة التحكم

رَفع Minbappe من ماليزيا كأس المسابقة بعد فوزه في المنافسة التي جرت بالهواتف المحمولة

استضافت العاصمة السعودية الرياض نهائيات FIFAe 2024 من 5 إلى 12 ديسمبر/كانون الأول في منافسات شهدت إجراء فعاليات لُعبتَي ™eFootball وRocket League

اختتمت مساء اليوم الخميس الموافق 12 ديسمبر 2024 منافسات النسخة الأولى من نهائيات FIFAe 2024، والتي أقيمت في الفترة من 5 حتى 12 ديسمبر واحتضنتها SEF أرينا ببوليفارد رياض سيتي بتنظيم من الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية بالتعاون مع FIFAe، وشهدت مشاركة نخبة اللاعبين من مختلف أنحاء العالم في لعبتي Rocket League و eFootball عبر أجهزة الألعاب الإلكترونية والهواتف المحمولة.

وشهدت النسخة الافتتاحية لبطولة eFootball تنافس 18 دولة في المنافسات التي أقيمت عبر أجهزة الألعاب الإلكترونية ولُعبت بنظام 2 ضد 2، بينما شاركت 16 دولة في المنافسات التي أقيمت عبر الهواتف المحمولة ولُعبت بنظام 1 ضد 1.

ونجح المنتخب الإندونيسي في خطف لقب بطولة eFootball عبر أجهزة الألعاب الإلكترونية، وذلك بعد تغلبه على نظيره المنتخب البرازيلي في المباراة النهائية بنتيجة 2-0 في مجموع المواجهات. وتمكّن الماليزي "Minbappe" من الحصول على لقب بطولة eFootball عبر أجهزة الهواتف المحمولة بعد تفوقه على المغربي "AN10_Tienes" بنفس النتيجة في النهائي الكبير.

وكان منتخب المملكة العربية السعودية قد حقق في الأسبوع الماضي لقب بطولة لعبة Rocket League بعد تغلبه على خصمه منتخب فرنسا بنتيجة 4-1. ليُسدل الستار بذلك على النسخة الأولى من نهائيات FIFAe 2024 التي شهدت لأول مرة في تاريخها تنوعًا كبيرًا في الألعاب الإلكترونية والمواهب العالمية، وقدمت مجموع جوائز بلغ 450,000 دولار.

ومع النجاح الكبير الذي حققته استضافة المسابقات الثلاث الكبيرة، سطّر مسرح SEF أرينا في بوليفارد رياض سيتي عصراً جديداً لرياضات كرة القدم الإلكترونية يفتخر بها المجتمع المحلي والعالمي على حد سواء. ويمكن لعشاق FIFAe العودة لمشاهدة المباريات الحماسية واستعراض جميع أحداث البطولة من خلال زيارة موقع FIFA.GG، ومتابعة وسائل التواصل الاجتماعي باستخدام الوسم #FeWCeFootball و#FeWCRL و#FameYourGame.

وتؤكد استضافة نهائيات FIFAe 2024 على الشعبية الكبيرة للرياضات الإلكترونية في المملكة التي تزخر بأعداد هائلة من أمهر اللاعبين وقد سبق أن شهدت مشاركات احترافية في مسابقات FIFAe وتتويج عدد من أبطال العالم.

ويساهم الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية في دعم هذه البطولة المرموقة، عبر تمكين المجتمعات المحلية والعالمية للمشاركة في هذه الرياضة المتنامية.