رئيس الاتحاد السويسري لكرة القدم: أعمال FIFA "يصدحُ صداها" حول العالم انطلاقاً من سويسرا

صرح رئيس الاتحاد السويسري لكرة القدم "لطالما اعتبرت سويسرا والاتحاد السويسري لكرة القدم، على مدار ما يقرب من قرن من الزمان، استضافة هذه المؤسسة العريقة مصدر فخر كبير. نرى في ذلك ليس امتيازاً فحسب، بل ومسؤولية كبيرة قبل كل شيء، وأؤكد لكم أننا هنا في سويسرا سنواصل بذل كل ما في وسعنا لضمان أن يشعر FIFA وكافة أعضائه بالترحيب والدعم في كل الأوقات، وأن يكونوا قادرين على أداء مهامهم بطريقة آمنة وفعالة. إن عملكم، في النهاية، يصدحُ صداه من هنا إلى كل ركن من أركان العالم."