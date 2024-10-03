رئيس الاتحاد السويسري لكرة القدم: أعمال FIFA "يصدحُ صداها" حول العالم انطلاقاً من سويسرا

أبلغ دومينيك بلان أعضاء مجلس FIFA بأنهم "محل ترحيب دائم" في سويسرا
صرح رئيس الاتحاد السويسري لكرة القدم بأن بلاده الأوروبية تشعر "بفخر بالغ لاستضافة هذه المؤسسة العريقة"
يحتفل FIFA هذا العام بمرور 120 عاماً على تأسيسه، وقد اتخذ من زيوريخ مقراً له منذ عام 1932
رحَّب رئيس الاتحاد السويسري لكرة القدم دومينيك بلانك بأعضاء مجلس FIFA في سويسرا وهم يواصلون جهودهم الحثيثة التي تتردد أصدائها وتمتد آثارها الإيجابية لتشمل كل بقاع العالم".
عقد أعضاء مجلس FIFA اجتماعاً في مقر FIFA بزيورخ، سويسرا، حيث تناولوا مجموعة من القضايا ذات الصلة بكرة القدم العالمية. حيث استقبل الرئيس بلان أعضاء المجلس بحفاوة بالغة.
صرح رئيس الاتحاد السويسري لكرة القدم "لطالما اعتبرت سويسرا والاتحاد السويسري لكرة القدم، على مدار ما يقرب من قرن من الزمان، استضافة هذه المؤسسة العريقة مصدر فخر كبير. نرى في ذلك ليس امتيازاً فحسب، بل ومسؤولية كبيرة قبل كل شيء، وأؤكد لكم أننا هنا في سويسرا سنواصل بذل كل ما في وسعنا لضمان أن يشعر FIFA وكافة أعضائه بالترحيب والدعم في كل الأوقات، وأن يكونوا قادرين على أداء مهامهم بطريقة آمنة وفعالة. إن عملكم، في النهاية، يصدحُ صداه من هنا إلى كل ركن من أركان العالم."
"بالنسبة للاتحاد السويسري لكرة القدم، وبالنسبة لي شخصياً، فإن كرة القدم تتجاوز كونها مجرد رياضة. فهي تحمل في طياتها قيماً كونية ثابتة تتخطى الحواجز الجغرافية والثقافية واللغوية. إن كرة القدم بمثابة أداة فعالة لبناء جسور التواصل بين الشعوب وتجمع بينهم بغض النظر عن خلفياتهم الاجتماعية. فهي تلعب دوراً حيوياً في تعزيز الصحة العامة والتنمية المستدامة، فضلاً عن دورها المحوري في نشر ثقافة السلام. أجل، بلا شك، تُعدّ كرة القدم وسيلةً فعّالةً لنشر السلام في كافة أنحاء العالم."