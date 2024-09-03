انطلاق مرحلة المبيعات العامة لكأس العالم للسيدات تحت 17 سنة جمهورية الدومينيكان FIFA 2024™

الفرصة متاحة للمشجعين للحصول على تذاكر مباريات كأس العالم للسيدات تحت 17 سنة جمهورية الدومنيكان 2024 FIFA™ قبل انطلاق البطولة

تبدأ البطولة في 16 أكتوبر/تشرين الأول، وسيكون النهائي في 3 نوفمبر/تشرين الثاني

أول بطولة لـFIFA في جمهورية الدومينيكان تشهد مشاركة 16 فريقاً يتنافسون عبر أربع مجموعات ومدينتين

مع تزايد الإثارة قبل انطلاق كأس العالم للسيدات تحت 17 سنة جمهورية الدومينيكان 2024 FIFA™، المقرر إقامتها في الفترة من 16 أكتوبر/تشرين الأول إلى 3 نوفمبر/تشرين الثاني، بدأت الآن فترة المبيعات العامة للبطولة. اضغط هنا للوصول إلى بوابة التذاكر.

وستكون هذه أول بطولة على الإطلاق يُنظّمها FIFA في الدولة الكاريبية، بالإضافة لكونها أول بطولة FIFA يخوضها منتخب سيدات من جمهورية الدومنيكان. ويخوض المنافسات 16 منتخباً في أربع مجموعات خلال الدور الأول، وستجري المباريات في العاصمة سانتو دومينغو ومدينة سانتياغو دي لوس كافاييروس. كما ستكون المرة الأخيرة التي تشهد مشارَكة 16 فريقاً، إذ سيتم توسيعها إلى 24 منتخباً بدءاً من النسخة المقبلة التي يستضيفها المغرب بين 2025 و2029.

وتتوافر تذاكر البطولة بأسعار مناسبة جداً، إذ يبلغ سعر تذكرة المباراة الافتتاحية والنهائية 500 بيزو دومنيكاني، بينما يبلغ سعر تذكرة كافة المباريات الأخرى 300 بيزو دومنيكاني.

كما تُتاح أمام الجماهير فرصة الاستفادة من خيارات متنوعة للتذاكر، بما في ذلك الحصول على بطاقة تشمل مباراتين في نفس اليوم، وحزمة خاصة بالعائلات تنطوي على تخفيض بنسبة 25% للمجموعات المكونة من خمسة أشخاص أو أكثر، وحزمة لملعب معين تنطوي على تخفيض بنسبة 33% لكافة المباريات التي تجري فيه. تتوافر كذلك تذاكر ذوي الاحتياجات الخاصة، والتي تسمح بدخول مُرافق واحد مجاناً مع الشخص المعني. كافة التذاكر إلكترونية ويمكن الحصول عليها حصراً عبر الموقع الإلكتروني fifa.com/tickets.