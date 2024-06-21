اكتمال قرعة كأس العالم للسيدات تحت 17 سنة جمهورية الدومينيكان 2024 FIFA™

أجريت القرعة يوم السبت 22 يونيو/حزيران بالعاصمة سانتو دومينغو

ستواجه جمهورية الدومينيكان (البلد المضيف) منتخبات الإكوادور ونيوزيلندا ونيجيريا في المجموعة الأولى

ستكون التذاكر متاحة للبيع ابتداءً من 27 أغسطس/آب

أقيمت يوم السبت 22 يونيو/حزيران قرعة كأس العالم للسيدات تحت 17 سنة جمهورية الدومينيكان 2024 FIFA™ في سانتو دومينغو. وتم خلال هذا الحدث، الذي أقيم في ساحة نصب فراي أنطونيو دي مونتيسينوس، تحديد منافسي المنتخبات الـ16 المشاركة في دور المجموعات ومسارها في الطريق إلى النهائي. وستتكون النسخة الثامنة من المسابقة من 32 مباراة ستقام في الفترة من 16 أكتوبر/تشرين الأو إلى 3 نوفمبر/تشرين الثاني في المدينتين المضيفتين، سانتو دومينغو وسانتياغو دي لوس كاباييروس. وقدّم القرعة، التي حدّدت شكل المجموعات الأربع، مدير البطولات لدى FIFA خايمي يارزا، برفقة اثنين من نخبة الرياضيين: تايس هيريرا، وهي رياضية دومينيكانية ومتسلّقة جبال، وتاتيانا فلوريس، لاعبة كرة القدم الدولية المكسيكية المولودة في كندا.

قرعة كأس العالم للسيدات تحت 17 سنة جمهورية الدومينيكان 2024 FIFA™ Previous 01 / 07 FIFA U-17 Women's World Cup Dominican Republic 2024 - Official Draw 02 / 07 FIFA U-17 Women's World Cup Dominican Republic 2024 - Official Draw 03 / 07 FIFA U-17 Women's World Cup Dominican Republic 2024 - Official Draw 04 / 07 FIFA U-17 Women's World Cup Dominican Republic 2024 - Official Draw 05 / 07 FIFA U-17 Women's World Cup Dominican Republic 2024 - Official Draw 06 / 07 FIFA U-17 Women's World Cup Dominican Republic 2024 - Official Draw 07 / 07 FIFA U-17 Women's World Cup Dominican Republic 2024 - Official Draw Next

وسيخوض منتخب البلد المضيف مباراته الافتتاحية في البطولة يوم 16 أكتوبر/تشرين الأول ضد الإكوادور في سانتياغو دي لوس كاباييروس، بينما تضّم المجموعة الأولى أيضاً نيوزيلندا ونيجيريا. وقد تركت هيريرا، أول سيدة من جمهورية الدومينيكان تصل إلى قمة جبل إيفرست، رسالة لمواطناتها اللواتي سيشاركن في كأس العالم حيث قالت "أنا المثال الحي الذي يمكنكن من خلاله تحقيق أحلامكن. حافظن على العمل الجيد وإنني أتطلع إلى رؤية تلك المباريات الرائعة."

من جانبها، ستستهلّ إسبانيا، حاملة اللقب، مشوارها في المجموعة الثانية بمواجهة الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية ووصيف بطل النسخة السابقة كولومبيا. وبهذا الخصوص، قالت تاتيانا فلوريس، التي شاركت في النسخة الأخيرة من هذه المسابقة قبل عامين في الهند "النصيحة لجميع اللاعبات اللاتي سيشاركن هنا هي أن يكن واثقات، ويعيشن حلمهن بكل ثقة. حظاً سعيداً."

سيتم الإعلان عن جدول مباريات البطولة في وقت لاحق.

وقد أرسل رئيس FIFA جياني إنفانتينو رسالة فيديو إلى الضيوف الذين حضروا القرعة والبالغ عددهم 100 شخص، ومن بينهم نائبة رئيس جمهورية الدومينيكان، السيدة راكيل بينيا.

قرعة كأس العالم للسيدات تحت 17 سنة جمهورية الدومينيكان 2024 FIFA™ | رئيس FIFA جياني إنفانتينو 01:56

سيتم طرح التذاكر للبيع بدءاً من 27 أغسطس/آب. بإمكانكم تسجيل الاهتمام بشراء التذاكر هنا.

نتائج قرعة كأس العالم للسيدات تحت 17 سنة جمهورية الدومينيكان 2024 FIFA™: