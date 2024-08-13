انطلاق مرحلة المبيعات العامة لكأس العالم لكرة الصالات أوزبكستان 2024 FIFA™

فرصة شراء تذاكر مباريات كأس العالم لكرة الصالات أوزبكستان 2024 FIFA™ مُتاحة لعامة الجمهور

ستُقام منافسات البطولة بين 14 سبتمبر/أيلول و6 أكتوبر/تشرين الأول

ستكون أول نسخة من البطولة تستضيفها آسيا الوسطى

أصبح بإمكان الجماهير حول العالم شراء تذاكر نسخة تاريخية من كأس العالم لكرة الصالات أوزبكستان 2024 FIFA™ مع بيع التذاكر الآن لعامة الجمهور.

وبدءاً من اليوم [13 أغسطس/آب] يُمكن لكل جماهير كرة الصالات شراء التذاكر للمباريات التي ستُقام على ملاعب المدن الثلاث المستضيفة طشقند وأنديجان وبخارى، وذلك من خلال زيارة FIFA.com/tickets.

وسيُشارك في البطولة التي تستمر لـ23 يوماً أفضل منتخبات ولاعبي العالم من 24 دولة تمثل الاتحادات القارية الستة. وبموجب حفل قرعة بديع جرت مراسمه في شهر مايو/أيار الماضي داخل ساحة ريجستان في القلب التاريخي لمدينة سمرقند التي كانت محطة بارزة على طريق الحرير، أصبحت كافة المنتخبات المشارِكة على دراية بتفاصيل مجموعاتها، ومسارها المحتمل نحو الظفر باللقب.

وستكون أوزبكستان المستضيفة على موعد مع كتابة صفحة جديدة من تاريخ اللعبة عندما تستهل المنافسات بمواجهة منتخب هولندا في اليوم الافتتاحي، بينما سيُتوّج المنتخب البطل باللقب في المباراة النهائية التي تستضيفها العاصمة طشقند بتاريخ 6 أكتوبر/تشرين الأول. وللمرة الأولى في تاريخ البطولة، تشهد كأس العالم لكرة الصالات أوزبكستان 2024 FIFA™ منافسة خمسة منتخبات من آسيا الوسطى، وهي أفغانستان وإيران وكازاخستان وطاجيكستان، التي ستنضمّ إلى أصحاب الأرض في بطولة تُقام تحت شعار "أسياد السرعة". كما تشهد هذه النسخة من البطولة الظهور الأول لأربعة منتخبات وهي أفغانستان وفرنسا ونيوزيلندا وطاجيكستان.

يُرجى الضغط هنا للاطلاع على جدول المباريات الكامل.

لشراء التذاكر، الرجاء زيارة FIFA.com/tickets.

مجموعات كأس العالم لكرة الصالات أوزبكستان 2024 FIFA™