ثماني مجموعات مثيرة في أول نسخة من بطولة كأس العالم للأندية FIFA بمشاركة 32 نادياً

أفضل أندية العالم تكتشف خارطة الطريق إلى المجد الكروي بعد سحب القرعة في ميامي

أسفرت القرعة عن مواجهات فريدة في بطولة عالمية من شأنها إلهام مئات الملايين من المشجعين في شتى أنحاء المعمورة

شارك أسطورتا FIFA أليساندرو ديل بييرو ورونالدو نازاريو في مراسم كشف النقاب عن الكأس الذهبية للبطولة

بلغت بطولة كأس العالم للأندية FIFA™ محطة تاريخية جديدة اليوم عندما جرت قرعة النسخة الافتتاحية، حيث أسفرت عن ثماني مجموعات تتخللها 48 مباراة خلال الدور الأول. وقد تم بث مراسم نتائج السحب مباشرة من مدينة ميامي الأمريكية، علماً أنه يمكنكم الاطلاع على النتائج الكاملة وإعادة مشاهدة تغطية الحفل على موقع FIFA.com.

وبالإضافة إلى تحديد مسار الفِرق الـ32 المشارِكة في السباق المثير نحو التربع على عرش أندية العالم، حيث سيُصبح الفائز بنسخة 2025 البطل الرسمي الأول لمسابقة كأس العالم للأندية FIFA، شهدت القرعة أيضاً لحظة تاريخية مبهرة تمثلت في اعتلاء رئيس FIFA جياني إنفانتينو وأسطورة كرة القدم البرازيلية رونالدو منصة الحفل لكشف النقاب عن كأس البطولة الجديدة، التي سيرفعها زعيم أندية العالم بملعب ميتلايف في نيويورك نيو جيرسي يوم الأحد 13 يوليو/تموز 2025.

هذا وسيتم وضع اللمسات الأخيرة على جدول المباريات ليشمل ملعب كل مباراة وتوقيت انطلاقها، بناءً على نتائج القرعة وأخذاً بعين الاعتبار عوامل رياضية وأخرى متعلقة بصحة اللاعبين، واعتبارات ذات صلة بتنقل الجماهير ومواعيد البث حول العالم، على أن يتم نشر الجدول الكامل في وقت لاحق.

ويمكن للمشجعين الراغبين في الاطلاع على آخر الأخبار والمستجدات والمعلومات المتعلقة بتذاكر كأس العالم للأندية FIFA 2025™ التسجيل على موقع FIFA.com/tickets، حيث سيتم لاحقاً نشر المزيد من المعلومات حول عملية بيع التذاكر وخدمات الضيافة.