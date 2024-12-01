بوتافوغو يحتفل ويكمل تشكيلة كأس العالم للأندية FIFA™

تُوِّج بوتافوغو بكأس كوبا ليبرتادوريس 2024، ليكون بذلك الفريق الـ 32 والأخير الذي يتأهل إلى كأس العالم للأندية FIFA 2025™"

هنّأ رئيس FIFA، جياني إنفانتينو، المنتخب البرازيلي على اللقب وعلى تأهله للمسابقة الجديدة.

ستُجرى القرعة يوم الخميس القادم الموافق 5 ديسمبر/كانون الأول في ميامي

تُوِّج نادي بوتافوغو لكرة القدم والرياضات بلقب بطولة كوبا ليبرتادوريس 2024 بعد أن هزم نادي أتلتيكو مينيريو بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة النهائية. لُعبت المباراة في ملعب "إستاديو مونومينتال" في بوينس آيرس بالأرجنتين يوم السبت 30 نوفمبر/ تشرين الثاني.

بهذه الطريقة، أصبح بوتافوغو الفريق الثاني والثلاثون والأخير الذي يتأهل إلى التشكيلة الجديدة لكأس العالم للأندية FIFA™، والتي ستُستهلّ نسختها الافتتاحية في الولايات المتحدة من 15 يونيو/حزيران إلى 13 يوليو/تموز من العام المقبل.

أعرب جياني إنفانتينو، رئيس FIFA، عن خالص تهانيه لفريق بوتافوغو لكرة القدم والرياضات على فوزه بكأس كوبا ليبرتادوريس وتأهله إلى تشكيلة بطولة كأس العالم للأندية الجديدة FIFA™.

حقق الفريق البرازيلي الذي فاز بكأس كوبا ليبرتادوريس لأول مرة في تاريخه تأهله أيضًا إلى كأس العالم للأندية FIFA 2024™.

أحرز لويس إنريكي وأليكس تيليس (من ركلة جزاء) وجونيور سانتوس أهدافًا لفريق ريو دي جانيرو الذي لعب معظم المباراة النهائية بعشرة لاعبين عقب طرد غريغوري بعد مرور أقل من دقيقة واحدة من بداية المباراة. أحرز إدواردو فارغاس الهدف المؤقت 1-2 لصالح فريق بيلو هوريزونتي.

تُعدّ جائزة الفوز بمكان بين الفرق الـ32 التي ستتنافس في كأس العالم للأندية FIFA 2025™ مهمة للغاية بالنسبة للبرتغالي أرتور جورجي، مدرب فريق بوتافوغو.

"نحن نتحدث عن منافسة تجمع نخبة كرة القدم العالمية. ستكون هذه فرصة أخرى ليثبت بوتافوغو، في وقت قصير، تطوره." نادي مر بظروف صعبة واستطاع أن ينهض من جديد، كما يُقال عنه. "كل ذلك من أجل أن نتمكن الآن من التنافس على مستوى عالٍ، وهو ما يُعد فرصة كبيرة لنا"، صرّح جورجي.

نحن نتحدث عن بطولة تضم بعضًا من أفضل لاعبي كرة القدم. ستكون فرصة أخرى لنا لإظهار مدى ما وصلنا إليه في فترة زمنية قصيرة. أرتور جورج مدرب بوتافوغو

ستعرف الأندية الـ 32 المشاركة مصيرها يوم الخميس 5 ديسمبر/كانون الأول، حيث ستُجرى قرعة البطولة في ميامي. سينطلق الحدث في الساعة 13:00 بالتوقيت المحلي (19:00 بتوقيت وسط أوروبا)، وسيُبثّ مباشرة إلى جميع أنحاء العالم عبرFIFA.com وFIFA+ وقنوات أخرى شريكة.