FIFA وadidas يكشفان تصميم الكرة الرسمية لبطولة كأس العالم للكرة الشاطئية سيشيل 2025 FIFA™

تصميم ينبض بالحياة ويعكس الإرث الغني للكرة الشاطئية

يشمل التصميم شعار البطولة ويحتفي بأول بطولة لكأس العالم للكرة الشاطئية FIFA™ تُقام في دولة أفريقية

تجري منافسات البطولة بين 1 و10 مايو/أيار 2025

كشف FIFA وadidas عن التصميم المذهل للكرة الرسمية لكأس العالم للكرة الشاطئية سيشيل 2025 FIFA™ تزامناً مع اقترابنا من انطلاق البطولة.

تتألق الكُرة الرسمية، التي تحمل اسم (CNXT25 PRO BCH)، بشعار البطولة، وتحمل تصميماً ينبض بالحياة ويعكس الماضي العريق للعبة، كما تحتفي باستضافة البلاد لأول بطولة على الإطلاق من تنظيم FIFA.

يجمع تصميم الكرة بين روح الابتكار والدقة في كافة التفاصيل. وبفضل التوزيع الفريد لثقلها، ستسمح هذه الكرة لألمع نجوم اللعبة بالتألق على الرمال الذهبية لسيشيل، وتشكل وعداً لجماهير البطولة بتسجيل أهداف مذهلة.

ستتحوّل هذه الكرة إلى محور الإثارة عندما يتوجّه عشاق كرة القدم الشاطئية إلى هذه الدولة الرائعة الواقعة في المحيط الهندي لحضور منافسات مهرجان كروي من الإثارة الكروية الخالصة على شواطئ ساحرة.

وستشهد البطولة مشاركة 16 منتخباً وتجري بين 1 و10 مايو/أيار، بحيث ستكون هذه المرة الأولى التي يُقام فيها البطولة على رمال دولة أفريقية. يُذكر أنه تم تحديد هوية ثمانية منتخبات ستتنافس على حصد لقب البطولة، وهي المنتخب البرتغالي الذي سبق واعتلى منصة التتويج مرتين، ومنتخبات بيلاروسيا وإيطاليا وموريتانيا والسنغال وإسبانيا وتاهيتي، إلى جانب الدولة المستضيفة. وسيكتمل عقد المتأهلين بحلول مارس/آذار 2025 مع اختتام ثلاث منافسات تأهيلية قارية في الباهاماس وتشيلي وتايلاند، والتي ستحدّد منتخبين اثنين يمثّلان أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي، وثلاثة لكل من أمريكا الجنوبية وآسيا.