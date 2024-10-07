وداعاً ليوهان نيسكينز: 1951 – 2024

لعب يوهان نيسكنز دورًا أساسيًا في اثنين من أعظم الفرق وأكثرها تأثيرًا في اللعبة - فريق أياكس أمستردام في أوائل السبعينيات، وفريق هولندا الذي وصل إلى نهائي كأس العالم لكرة القدم في عامي 1974 و1978. لعب الفريقان بأسلوب انسيابي ومغامر ومثير أصبح يُعرف شعبياً باسم ”كرة القدم الشاملة“، وقد أسر كلا الفريقين المشجعين وغيّر طريقة لعب كرة القدم ووضع هولندا بقوة على الخريطة كقوة كروية كبرى.

على الرغم من أن الراحل يوهان كرويف بفنياته ومهارته هو الذي لعب دور البطولة في الفريقين، إلا أن نيسكنز كان يقوم بالركض القوي الذي سمح لزميله الأشهر بالازدهار واستخدام الضغط الذي أصبح سمة مميزة في لعبهم. كان نيسكنز، الذي اشتهر بنشاطه وحيويته، أكثر بكثير من مجرد داعم لكرويف: كان محرك الفريق وغالبًا ما كان يقال إنه يساوي لاعبين، لدرجة أنه وُصف ب ”الكاميكاز“ من قبل أحد المنافسين التعساء الذين اضطروا إلى مراقبته.

كان لديه نظرة ثاقبة في التمريرات، ومهارة كبيرة وكان يجيد التسديد، كما يشهد على ذلك أهدافه الـ17 في 49 مباراة في هولندا. كان أيضًا مسدّدًا موثوقًا لركلات الجزاء، وعادةً ما كان يسدد الكرة منخفضة وبقوة - كما فعل في الدقيقة الثانية من نهائي كأس العالم 1974 ضد ألمانيا الغربية. لا يزال هذا الهدف هو الأسرع على الإطلاق في نهائي كأس العالم FIFA على الرغم من أن أصحاب الأرض ردوا على الهدف ليفوزوا بنتيجة 2-1.

بدأ نيسكنز كظهير أيمن لناديه المحلي، نادي راسينج هيمستيد من الدرجة الثانية، في عام 1968. بعد موسمين، اكتشفه المدرب الأسطوري رينوس ميشيلز - العقل المدبر لكرة القدم الشاملة - وانضم إلى أياكس، حيث حقق نجاحًا ملحوظًا. في مواسمه الأربعة التي قضاها في النادي، فاز أياكس بكأس أوروبا ثلاث مرات متتالية (1971، 1972، 1973)، وكأس الإنتركونتيننتال مرة واحدة، وكأس الدوري الهولندي مرتين وكأس الاتحاد الهولندي لكرة القدم مرتين.

كان المنتخب الهولندي، الذي لم يشارك في كأس العالم لكرة القدم منذ عام 1938، في حالة ركود لكن ذلك كان على وشك أن يتغير. بعد أن شارك نيسكنز لأول مرة في أول ظهور له في الهزيمة 1-0 أمام ألمانيا الشرقية عام 1970، ساعدهم نيسكنز في التأهل إلى كأس العالم 1974، بفارق الأهداف أمام بلجيكا، حيث أحيوا البطولة بنمطهم الفريد من نوعه في كرة القدم.

افتتحوا مشوارهم بالفوز 2-0 على أوروجواي ليحققوا أول فوز لهم على الإطلاق في كأس العالم FIFA، وبعد التعادل السلبي مع السويد، تأهلوا إلى الدور التالي بالفوز 4-1 على بلغاريا، بمساعدة ركلتي جزاء من نيسكنز. في الدور الثاني، سجل نيسكنز هدفاً في الفوز 2-1 على ألمانيا الشرقية والفوز 2-0 على البرازيل التي أطاحت بحامل اللقب - وهي المباراة التي وصفها بأنها كانت من أبرز مبارياته الشخصية.

لعب نيسكنز مرة أخرى دورًا أساسيًا في مساعدة هولندا على الوصول إلى المباراة النهائية في الأرجنتين بعد أربع سنوات، على الرغم من لعبه الشوط الثاني من البطولة بسبب إصابة في الضلع. لكن الأمر انتهى بمزيد من الحسرة حيث خسروا 3-1 أمام أصحاب الأرض في النهائي بعد وقت إضافي.

في ذكرى يوهان نيسكينز Previous 01 / 08 Netherlands midfielder Johan Neeskens scores his side's opening goal from the penalty spot in the 1974 FIFA World Cup Final 02 / 08 AFC Ajax players pose for a team photo before the 1971 European Cup Final 03 / 08 Argentina's Osvaldo Ardiles attempts to take the ball past Netherlands midfielder Johan Neeskens in the 1978 FIFA World Cup Final 04 / 08 Barcelona's German Coach Hennes Weisweiler, flanked by Barcelona's Dutch stars Johan Cruyff, left and Johan Neeskens 05 / 08 Dutch national soccer team coach Guus Hiddink (L) and his assistant, former midfielder Johan Neeskens during the 1998 FIFA World Cup 06 / 08 Australian coach Guus Hiddink looks on with his assistants Graham Arnold and Johan Neeskens during a training session as Australia prepare for the 2006 FIFA World Cup 07 / 08 Coach Johan Neeskens poses for a picture during his official presentation in Barcelona's Camp Nou Stadium 08 / 08 Assistant coach Johan Neeskens of Galatasaray issues instructions Next

وعلى مستوى الأندية، تبع صديقه كرويف إلى برشلونة حيث لعب لمدة خمسة مواسم، وحصل على لقب كأس الملك وكأس الاتحاد الأوروبي. ثم انضم إلى الرواد الذين شاركوا في دوري أمريكا الشمالية لكرة القدم، ولعب لصالح فريق نيويورك كوزموس. ثم أمضى فترات مع جرونينجن في هولندا، وفريق كانساس في الدوري الرئيسي لكرة القدم داخل الصالات، وفريق بار وفريق زوغ في سويسرا.

بعد انتهاء مسيرته كلاعب، انتقل نيسكنز إلى مجال التدريب. وكان مساعداً لمدرب هولندا غوس هيدينك في كأس العالم 1998، كما عمل مدرباً مساعداً مع منتخب أستراليا وبرشلونة وغلطة سراي. كما كان مدرباً لفريق إن إي سي نايميخن لمدة أربعة مواسم - حيث أنهى غياباً دام 20 عاماً عن المسابقات الأوروبية الثلاث الكبرى بقيادته الفريق إلى كأس الاتحاد الأوروبي - وماميلودي صنداونز في جنوب أفريقيا.

قال رئيس FIFA جياني إنفانتينو: ”أشعر بحزن عميق لسماع خبر الوفاة المفاجئة ليوهان نيسكنز."

”لقد لعب دورًا أساسيًا في اثنين من أعظم الفرق وأكثرها تأثيرًا في اللعبة - فريق أياكس في أوائل السبعينيات ومنتخب هولندا الذي وصل إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم 1974 و1978. وعلى وجه الخصوص، ستضمن شراكته إلى جانب الراحل يوهان كرويف أن يستمر إرثه إلى الأبد."

"بالنيابة عن مجتمع كرة القدم العالمي، أتقدم بالتعازي لأسرته وأصدقائه وزملائه السابقين في الفريق وكذلك جميع العاملين في الاتحاد الملكي الهولندي لكرة القدم. فليرقد في سلام“.