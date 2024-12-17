طرح تذاكر بطولة كأس العالم للأندية 2025 FIFA™ للبيع ابتداءً من يوم الخميس 19 ديسمبر/كانون الأول

سيتمكن المشجعون قريباً من حجز مقاعدهم في مسابقة FIFA العالمية الجديدة للأندية عبر موقع FIFA.com/tickets

تنطلق مرحلة بيع التذاكر يوم الخميس 19 ديسمبر/كانون الأول في تمام الساعة 10:00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة / 16:00 بتوقيت وسط أوروبا على أساس قاعدة الأولوية بالأسبقية

ستكون أسعار تذاكر المرحلة الأولى ابتداءً من 30 دولاراً أمريكياً (دون احتساب الضرائب والرسوم) بعد طول انتظار، سيكون باستطاعة مشجعي الأندية الـ 32 التي تأهلت للنسخة الأولى من بطولة كأس العالم للأندية FIFA™ حجز مقاعدهم في هذه المسابقة الرائدة.

حيث ستنطلق المرحلة الأولى من مراحل بيع التذاكر يوم الخميس 19 ديسمبر/كانون الأول في تمام الساعة 10:00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة / 16:00 بتوقيت وسط أوروبا، وذلك عبر موقع FIFA.com/tickets، على أن تستمر حتى يوم الثلاثاء 14 يناير/كانون الثاني في تمام الساعة 10:00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة / 16:00 بتوقيت وسط أوروبا.

وستكون تذاكر المباريات الفردية متاحة لجميع المواجهات الـ 48 التي سيشهدها دور المجموعات، إذ تم تحديد سعر تذاكر الفئة 4 لعامة الجمهور في 30 دولاراً أمريكياً (دون احتساب الضرائب والرسوم)، علماً أن الأسعار قد تختلف باختلاف المباريات. وبما أن عملية الشراء ستتم على الفور وفقاً لقاعدة الأولوية بالأسبقية، فإنه يُنصح بالإسراع لطلب التذاكر قبل نفاذها.

ستبدأ أولى مراحل البيع لعامة الجمهور في 19 ديسمبر/كانون الأول بناء على النهج المتدرج التالي الذي تم اعتماده لتسهيل حصول المشجعين على التذاكر:

مرحلة البيع لعامة الجمهور موعد افتتاح مرحلة بيع التذاكر مباريات المجموعتين الأولى والثانية 10:00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة مباريات المجموعتين الثالثة والرابعة 15:00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة مباريات المجموعتين الخامسة والسادسة 17:00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة مباريات المجموعتين السابعة والثامنة 13:00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة

هذا وستُفتح يوم الثلاثاء 17 ديسمبر/كانون الأول نافذة حصرية مُدتها 48 ساعة لتمكين المدن الـ 12 المضيفة من مكافأة عملائها عبر برامج خاصة بالزبائن الأوفياء أو إقامة أنشطة وفعاليات ترويجية. ستُفتح نافذة البيع المسبق على النحو التالي:

مرحلة البيع المسبق الخاصة بالملاعب موعد افتتاح مرحلة بيع التذاكر المباريات من 1 إلى 12 (بين 14 و17 يونيو/حزيران) 10:00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة المباريات من 13 إلى 24 (بين 18 و20 يونيو/حزيران) 12:00 (ظهراً) بتوقيت شرق الولايات المتحدة المباريات من 25 إلى 36 (بين 21 و23 يونيو/حزيران) 14:00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة المباريات من 37 إلى 48 (بين 24 و26 يونيو/حزيران) 16:00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة

كما خصَّص FIFA حصة من التذاكر لمشجعي الأندية المشاركة في كل مباراة، حيث يمكنهم شراؤها عبر FIFA.com/tickets (شريطة توافرها) ابتداءً من يوم الخميس 19 ديسمبر/كانون الأول في تمام الساعة 10:00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة، وذلك من خلال بوابة وصول خاصة توفرها لهم أنديتهم. وتشمل هذه الحصة أيضاً تذاكر مشروطة بتقدم أنديتهم في المسابقة، ويتعلق الأمر بتذاكر مباريات أدوار خروج المغلوب وصولاً إلى النهائي المقرر يوم الأحد 13 يوليو/تموز بملعب ميتلايف في نيويورك نيو جيرسي، علماً أنه سيتم تأكيد هذه التذاكر بمجرد تأهل الأندية المعنية للمباريات ذات الصلة. هذا وستُطرح أيضاً تذاكر خاصة بمشجعي الأندية في فئات أسعار محدَّدة، وذلك ابتداءً من 36 دولاراً أمريكياً (دون احتساب الضرائب والرسوم).

ندعو مشجعي الأندية لزيارة موقع FIFA.com/tickets للحصول على مزيد من المعلومات حول الوصول إلى تخصيص التذاكر المخصصة. وستقوم الأندية المعنية بتقديم مزيد من التفاصيل حول تذاكر مشجعي الأندية في الوقت المناسب.

تذاكر مشجعي الأندية موعد افتتاح مرحلة بيع التذاكر جميع مباريات مرحلة المجموعات وجميع التذاكر المشروطة بالتأهل 10:00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة

أما تذاكر عامة الجمهور لمرحلة خروج المغلوب، فستُطرح للبيع يوم الخميس 16 يناير/كانون الثاني، بالتزامن مع انطلاق جولة كأس بطولة كأس العالم للأندية FIFA™، على أن تُنشر في وقت لاحق معلومات إضافية حول حزم الضيافة.

نظراً للاهتمام الجماهيري الكبير المتوقع من شتى أنحاء العالم، نُذكِّر عشاق كرة القدم في كل مكان بأن FIFA.com/tickets هو الموقع الرسمي والمفضَّل لشراء تذاكر بطولة كأس العالم للأندية FIFA. كما نُوجه عناية المشجعين الذين ينوون التنقل إلى الولايات المتحدة الأمريكية لحضور البطولة أن ترتيبات السفر تقع على عاتقهم بالكامل، بما في ذلك إجراءات الحصول على تأشيرة الدخول أو أي تصريح من التصاريح التي قد يحتاجون إليها.