"تجسيد مثالي للصمود والمقاومة": جائزة أفضل مشجع في العالم من نصيب طفل برازيلي يعاني من مرض نادر

يعاني غييرمي غاندرا مورا من مرض انحلال البشرة الفقاعي

غييرمي: "يساعدني فاسكو دا غاما على نسيان الأشياء السيئة"

تعليقاً على منح الجائزة للطفل غييرمي، قال الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا "إنه يوم حافل بالعواطف الجياشة لكرة القدم البرازيلية"

كانت جائزة FIFA للمشجعين لعام 2024 من نصيب مشجع برازيلي يعاني من انحلال البشرة الفقاعي، وهو مرض وراثي نادر وينطوي على آلام شديدة، حيث كوفئ ابن العشرة أعوام على شجاعته الاستثنائية وتفانيه في حب ناديه فاسكو دا غاما. فقد أسرت قصة غييرمي غاندرا مورا قلوب الملايين بأكبر دولة في أمريكا اللاتينية، ومن بينهم رئيس الدولة لويز إناسيو لولا دا سيلفا، بقدر ما دفعت سلطات ولاية ريو دي جانيرو إلى سن قانون جديد لمساعدة الأشخاص الذين يعانون من حالة مماثلة.

وقال غييرمي، المعروف بلقب "غي"، في معرض تعليقه على التتويج بهه الجائزة المرموقة: "أحب فاسكو حباً كبيراً. إنه يساعدني على نسيان الأشياء السيئة، ولا أشعر بأي ألم. ليس بوسعي إلا أن أقول شيئاً واحداً - طالما هناك قلب طفل يعشق هذا النادي، فإن فاسكو سيظل خالداً".

وبعد الإعلان عن تتويجه بالجائزة في حفل جوائز The Best من FIFA 2024™ الذي استضافته العاصمة القطرية الدوحة يوم الثلاثاء 17 ديسمبر/كانون الأول 2024، قال "غي" على إنستغرام: "هذه الجائزة لنا، إنها للبرازيل ولجميع المشجعين الذين نظَّموا أفضل حملة في العالم لأفضل مشجع في العالم".

وتعليقاً على منح الجائزة لهذا الطفل الشجاع، قال الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا "إنه يوم حافل بالعواطف الجياشة لكرة القدم البرازيلية"، علماً أنه كان قد دعا غييرمي إلى العاصمة برازيليا لمقابلته شخصياً في نوفمبر/تشرين الثاني 2023. وتابع الرئيس لولا في منشور على حسابه عبر منصة إنستغرام: "سعيد جداً لتلقي خبر تتويج غي بجائزة أفضل مشجع في العالم ضمن حفل جوائز The Best من FIFA. إنه يمثل أطفال البرازيل ونحن فخورون به. عزيزي غي، لك مني تحية حارة".

جائزة The Best من FIFA™ لعام 2024 | الحائز على جائزة FIFA للمشجعين جيلهيرمي جاندرا مورا 01:02

من جانبه، علق نادي فاسكو دا غاما بمنشور جاء فيه: "لقد نلتها عن كل جدارة واستحقاق، يا غي. ونحن سعداء وفخورون جداً. لك منا جزيل الشكر على كل الحب الذي تكنه لنا ولشعارنا وللطريقة التي تمثل بها مشجعينا".

يُذكر أن انحلال البشرة الفقاعي مرضلا يوجد له علاج معروف حتى الآن، وهو يتسبب في هشاشة البشرة إلى درجة يمكن أن تظهر معها بثور مؤلمة عند احتكاك الجلد تلقيه أدنى صدمة.

ومع ذلك، فإن والدة غييرمي، تاياني غاندرا، تؤكد أنه يتحلى دائماً بالروح الإيجابية رغم كل ما يمر به، حيث قالت في هذا الصدد: "إنه في نظري تجسيد للصمود والمقاومة. فبغض النظر عما يمر به، إلا أنك تراه سعيداً للغاية".

عُرفت حالة غييرمي على نطاق واسع في البرازيل خلال شهر يونيو/حزيران 2023 عندما دخل في غيبوبة بعد إصابته بالتهاب رئوي، ليستيقظ بعد 16 يوماً على تلك النوبة، علماً أن فيديو لقائه مع والدته انتشر بشكل هائل في منصات التواصل الاجتماعي. وقد ساعده خلال فترة التعافي لاعب فاسكو دا غاما آنذاك، غابرييل بيك، كما التقى بلاعبي الفريق وأفراد الطاقم وتم اختياره ليضطلع بدور تميمة النادي خلال مباراة جرت في أغسطس/آب 2023 بعد مغادرته المستشفى.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2023، أقرت الجمعية التشريعية لولاية ريو دي جانيرو (مجلس النواب) ما أصبح يُعرف باسم قانون "غي" الذي ينص على تخصيص بدل للمرضى الذين يعانون من حالات مماثلة، بالإضافة إلى تغطية جميع التكاليف المتعلقة بالعلاج، علماً أن جلسة الموافقة على القانون شهدت حضور كل من غييرمي ووالدته، التي كانت صاحبة فكرة اقتراح مشروع قانون في هذا الصدد.