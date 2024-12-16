الكشف عن الفائزين والفائزات بجوائز The Best من FIFA™ لعام 2024 يوم الثلاثاء 17 ديسمبر/كانون الأول

سيتم الكشف عن هوية الفائزين والفائزات بالنسخة التاسعة من جوائز The Best من FIFA™ خلال حفل عشاء في العاصمة القطرية الدوحة

اضطلعت الجماهير بدور محوري في تحديد هوية المتوّجين والمتوَّجات بمختلف الجوائز

سيُبثُّ الحفل مباشرة عبر موقع FIFA.com

يشهد يوم الثلاثاء 17 ديسمبر/كانون الأول الكشف عن الفائزين بجوائز The Best من FIFA™ لعام 2024 خلال حفل خاص سيُبثّ مباشرة من العاصمة القطرية الدوحة.

عشية انطلاق المباراة النهائية لبطولة كأس القارات للأندية FIFA قطر 2024™ بين ناديي ريال مدريد وباتشوكا، والذكرى السنوية الثانية على إقامة نهائي كأس العالم FIFA™، سيتم الكشف عن هوية أفضل اللاعبين واللاعبات وألمع المدربين والمدربات وأكثر أفراد الجمهور تميزاً خلال عام 2024، بالإضافة إلى أجمل أهداف السنة، وذلك خلال حفل عشاء تستضيفه أكاديمية أسباير.

ويتزامن هذا الحفل الذي سيقام في أكاديمية أسباير مع الذكرى العشرين لافتتاح هذه المنشأة الرياضية الرائدة، وستحضره كوكبة من الشخصيات التي سيتقدمها رئيس FIFA وأعضاء مجلس FIFA وأساطير FIFA وسفراء محليون وإقليميون وأسماء لامعة من عالم المستديرة الساحرة.

وكما كان عليه الأمر سنوياً، اضطلعت الجماهير بدور محوري في اختيار الفائزين والفائزات بمختلف الجوائز، ولا سيما تلك المخصصة لأفضل لاعب ولاعبة وحارس وحارسة، وأفضل مدرب أو مدربة في فئتي الرجال والسيدات. وقد تم تحديد هوية المتوّجين والمتوَّجات بحسب نظام نقاط يمنح نفس القيمة للفئات المختلفة من المصوّتين وهم: الجماهير، وقادة ومدربي ومدربات منتخبات الرجال والسيدات، وممثلي وسائل الإعلام.

كما شارك أفراد الجماهير للمرة الأولى هذا العام في التصويت على جائزة تشكيلة FIFA لأفضل 11 لاعباً في العالم وأفضل 11 لاعبة في العالم، إذ كانت الفرصة متاحة أمامهم للاختيار من قائمة تضم 77 مرشحاً ومرشحة، بحيث يتم فرز الأسماء إلى تشكيلات تكتيكية محددة مسبقاً، بحيث تكون قيمة النقاط التي يمنحها أفراد الجمهور مساوية لتلك التي تمنحها مجموعة خبراء.

أما التصويت على جائزة مارتا من FIFA الجديدة لأفضل هدف في فئة السيدات وجائزة FIFA بوشكاش لأجمل هدف في فئة الرجال، فقد تم تقسيمه مناصفة بين الجمهور ومجموعة من أساطير FIFA، بينما تقع على عاتق عشاق المستديرة الساحرة حصراً مسؤولية التصويت على جائزة FIFA للمشجعين، في حين اضطلعت مجموعة خبراء بتحديد هوية الفائزة بجائزة FIFA للعب النظيف.

يمكن الاطلاع على تفاصيل عملية التتويج واختيار المرشحين والمرشحات في وثيقة قواعد الجوائز.

المرشحات لجائزة The Best من FIFA لأفضل لاعبة

أيتانا بونماتي، منتخب إسبانيا ونادي برشلونة

باربرا باندا، منتخب زامبيا ونادي شنغهاي شينغلي/أورلاندو برايد

كارولين غراهام هانسن، منتخب النرويج ونادي برشلونة

كيرا والش، منتخب إنجلترا ونادي برشلونة

خديجة شاو، منتخب جامايكا ونادي مانشستر سيتي

لورين هيمب، منتخب إنجلترا ونادي مانشستر سيتي

ليندسي هوران، منتخب الولايات المتحدة الأمريكية ونادي أولمبيك ليون

لوسي برونز، منتخب إنجلترا ونادي برشلونة/تشيلسي

مالوري سوانسون، منتخب الولايات المتحدة الأمريكية ونادي شيكاغو ريد ستارز

ماريونا كالدينتي، منتخب إسبانيا ونادي برشلونة/أرسنال

ناومي جيرما، منتخب الولايات المتحدة الأمريكية ونادي سان دييغو ويف

أونا باتلي، منتخب إسبانيا ونادي برشلونة

سلمى بارالويلو، منتخب إسبانيا ونادي برشلونة

صوفيا سميث، منتخب الولايات المتحدة الأمريكية ونادي بورتلاند ثورنز

تابيثا تشاوينغا، منتخب ملاوي ونادي باريس سان جيرمان/أولمبيك ليون

ترينيتي رودمان، منتخب الولايات المتحدة الأمريكية ونادي واشنطن سبيريت

المرشحون لجائزة The Best من FIFA لأفضل لاعب

داني كارفاخال، منتخب إسبانيا ونادي ريال مدريد

إرلينغ هالاند، منتخب النرويج ونادي مانشستر سيتي

فيديريكو فالفيردي، منتخب أوروغواي ونادي ريال مدريد

فلوريان فيرتز، منتخب ألمانيا ونادي باير ليفركوزن

جود بيلينغهام، منتخب إنجلترا ونادي ريال مدريد

كيليان مبابي، منتخب فرنسا ونادي باريس سان جيرمان/ريال مدريد

لامين يامال، منتخب إسبانيا ونادي برشلونة

ليونيل ميسي، منتخب الأرجنتين ونادي إنتر ميامي

رودري، منتخب إسبانيا ونادي مانشستر سيتي

توني كروس، منتخب ألمانيا ونادي ريال مدريد (معتزل حالياً)

فينيسيوس جونيور، منتخب البرازيل ونادي ريال مدريد

المرشحون والمرشحات لجائزة The Best من FIFA لأفضل مدرب/ة (فئة السيدات)

آرتور إلياس (البرازيل)، منتخب البرازيل

إيلينا ساديكو (السويد)، سلتيك غلاسكو

إيما هايس (إنجلترا)، تشيلسي/منتخب الولايات المتحدة الأمريكية

فوتوشي إيكيدا (اليابان)، منتخب اليابان

غاريث تايلور (إنجلترا)، مانشستر سيتي

جوناثان خيرالديز (إسبانيا)، برشلونة/واشنطن سبيريت

ساندرين سوبيراند (فرنسا)، باريس إف سي

سونيا بومباستور (فرنسا)، أولمبيك ليون/تشيلسي

المرشحون لجائزة The Best من FIFA لأفضل مدرب/ة (فئة الرجال)

كارلو أنشيلوتي (إيطاليا)، ريال مدريد

ليونيل سكالوني (الأرجنتين)، منتخب الأرجنتين

لويس دي لا فوينتي (إسبانيا)، منتخب إسبانيا

بيب غوارديولا (إسبانيا)، مانشستر سيتي

تشابي ألونسو (إسبانيا)، باير ليفركوزن

المرشحات لجائزة The Best من FIFA لأفضل حارسة

أليسا ناهر، منتخب الولايات المتحدة الأمريكية ونادي شيكاغو ريد ستارز

آن-كاترين بيرغر، منتخب ألمانيا ونادي تشيلسي/نيوجيرسي/نيويورك غوثام

أياكا ياماشيتا، منتخب اليابان ونادي إناك كوبي ليونيسا/مانشستر سيتي

كاتا كول، منتخب إسبانيا ونادي برشلونة

ماري إيربس، منتخب إنجلترا ونادي مانشستر يونايتد

المرشحون لجائزة The Best من FIFA لأفضل حارس

أندريلونين، منتخب أوكرانيا ونادي ريال مدريد

دافيد رايا، منتخب إسبانيا ونادي أرسنال

إيدرسون، منتخب البرازيل ونادي مانشستر سيتي

إميليانو مارتينيز، منتخب الأرجنتين ونادي أستون فيلا

جيانلويجي دوناروما، منتخب إيطاليا ونادي باريس سان جيرمان

مايك مينيان، منتخب فرنسا ونادي ميلان

أوناي سيمون، منتخب إسبانيا ونادي أتلتيك بيلباو

المرشحات لجائزة مارتا من FIFA

دلفين كاسكارينو (فرنسا)، ليون - بنفيكا

مارينا هيجرينغ (ألمانيا)، إيسن- فولفسبورغ

سكينة قرشاوي (فرنسا)، فرنسا - السويد

باولينا كرومبيجل (ألمانيا)، دويسبورغ - هوفنهايم

مارتا (البرازيل)، البرازيل - جامايكا

نينا ماتييتش (صربيا)، منتخب صربيا للسيدات تحت 19 سنة - منتخب إنجلترا للسيدات تحت 19 سنة

بيث ميد (إنجلترا)، أرسنال - وست هام يونايتد

جيوزيبينا موراكا (إيطاليا)، لاتسيو - بولونيا

أسيسات أوشوالا (نيجيريا)، برشلونة - بنفيكا

مايرا بيلايو (المكسيك)، الولايات المتحدة الأمريكية - المكسيك

ترينيتي رودمان (الولايات المتحدة الأمريكية)، الولايات المتحدة الأمريكية - اليابان

المرشحون لجائزة FIFA بوشكاش

حسن الهيدوس (قطر)، قطر - الصين

تيري أنتونيس (أستراليا)، ملبورن سيتي - وسترن سيدني ووندررز

ياسين بنزية (الجزائر)، الجزائر - جنوب أفريقيا

والتر بو (الأرجنتين)، لانوس - تيغري

ميشيل شيرينوس (هندوراس)، كوستاريكا - هندوراس

فيديريكو ديماركو (إيطاليا)، إنترناسيونالي - فروزينوني

أليخاندرو غارانشو (الأرجنتين)، إيفرتون - مانشستر يونايتد

محمد قدوس (غانا)، وست هام يونايتد - فرايبورغ

دينيس أويدي (أوغندا)، كامبالا كابيتال سيتي أوثوريتي - كيتارا

بول أونواتشو (نيجيريا)، طرابزون سبور - كونياسبور

جيدن فلوجين (إنجلترا)، روتردام يونايتد - هال سيتي

المرشحون لجائزة FIFA للمشجعين