FIFA يُعيِّن جيل إليس رئيسة تنفيذية لقسم إدارة كرة القدم

يسرّ FIFA الإعلان عن تعيين جيل إليس في منصب الرئيسة التنفيذية لقسم إدارة كرة القدم،

حيث ستنضمّ إلى فريق الإدارة التنفيذية المعني بشؤون تطوير اللعبة وتطبيق الاستراتيجية الكروية العالمية لـFIFA.

حققت إليس نجاحات كثيرة في عالم المستديرة الساحرة وتتمتّع بخبرة عريضة داخل الملعب وخارجه، وهي المدرِّبة الوحيدة في تاريخ اللعبة التي حصدت لقب كأس العالم للسيدات FIFA™ مرتين عندما قادت المنتخب الأمريكي لاعتلاء منصة التتويج في نسختين متتاليتين من العرس الكروي العالمي (2015 و2019). ومؤخراً، شغلت منصب رئيسة نادي سان دييغو ويف، وتمكّنت من جعله يحصد لقب درع الدوري الوطني لكرة قدم السيدات بعد عامين فقط على تأسيسه.

وستعمل إليس في منصبها الجديد جنباً إلى جنب مع أرسين فينغر، مدير قسم FIFA المعني بتطوير كرة القدم حول العالم، وستشمل مسؤولياتها أهم الجوانب الفنية ذات الصلة بالنهوض باللعبة في أرجاء المعمورة.

هذا ويأتي استحداث منصب الرئيسة التنفيذية لقسم إدارة كرة القدم ليؤكد على التزام FIFA بدعم مجتمع كرة القدم العالمية بحيث يمتاز بالتنوع والشمولية، ويضمن أن تكون كرة القدم لعبة للجميع. كما يمثّل هذا التعيين خطوة إضافية نحو تحقيق FIFA لطموحه بجعل كرة القدم لعبة عالمية بحقّ، وإتاحة فرصة للعب أمام كل موهبة كروية، سواء من الفتيات أم الفتيان.

وبمناسبة هذا التعيين، قال ماتياس غرافستروم الأمين العام لـFIFA: "خبرة جيل وحماسها وإنجازاتها الاستثنائية تجعلها خياراً مثالياً لهذا المنصب، إذ تمثّل مصدر إلهام للكثيرين، وأتطلع للمس الأثر الذي سيتركه عملها وإلى استمرارها بإلهام الكثيرين حول العالم. يُعرب FIFA عن فخره بأن كلاً من جيل وأرسين ضمن كوادره، فهما اثنان من ألمع القادة والمفكرين في عالم كرة القدم، وسيساعدان في تحويل رؤيتنا الكروية إلى واقع. يُظهر تعيينها التزام FIFA بمستقبل اللعبة، ويخلق المزيد من الفرص لأجيال المستقبل".