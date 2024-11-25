الرياض تستضيف نهائيات FIFAe 2024 في إطار شراكة جديدة بين الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية وFIFAe مع انضمام Rocket League و™eFootball إلى المنافسات

أشهر الألعاب العالمية مثل Rocket League و™eFootball تنضم إلى النهائيات المنتظرة التي تستضيفها الرياض

بطولة كأس العالم FIFAe 2024™ تنطلق من 5 إلى 8 ديسمبر

من المقرر تنظيم نسختين من بطولة كأس العالم FIFAe™ للعبة eFootball™ بين 9 و12 ديسمبر، وسيكون التنافس متاحاً عبر أجهزة الألعاب والهواتف المحمولة

لأول مرة في تاريخها، ستشهد نهائيات FIFAe 2024 تنوعاً كبيراً في الألعاب والرياضات الإلكترونية، لتجمع بين أشهر الألعاب مثل Rocket League و™eFootball، وستشهد هذه النهائيات منافسات حماسية عبر أجهزة الألعاب والهواتف المحمولة.

وستقام منافسات الحدث في SEF أرينا ببوليفارد رياض سيتي، على أن تُوزع فعاليات البطولة على مرحلتين، تبدأ بمنافسات Rocket League ضمن بطولة كأس العالم FIFAe™ في الفترة 5-8 ديسمبر، تليها منافسات eFootball (عبر أجهزة الألعاب والهواتف المحمولة) في الفترة 9-12 ديسمبر.

وتوفر هذه المسابقة المرموقة للاعبين فرصة تمثيل بلدانهم والتنافس للفوز بكأس العالم FIFAe، علماً أن بطولة Rocket League تشهد مشاركة 16 دولة ويشارك في لُعبة eFootball 18 دولة، وتشهد البطولة أجواءً تنافسية يقدمها نخبة من أفضل المواهب في العالم، ولمزيد من المعلومات حول الدول المشاركة ونظام البطولة يمكن زيارة الرابط الإلكتروني FIFA.GG.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال تركي الفوزان، الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية: "نفخر باستضافة نهائيات FIFAe 2024 إذ إنها خطوة تؤكد على مسيرتنا المستمرة في تعزيز مكانة المملكة العربية السعودية كدولة رائدة عالمياً في قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية، ونهدف من خلال هذا الحدث إلى توفير منصة عالمية للمواهب الشابة لإبراز قدراتهم وتطوير هذا القطاع. ونتطلع لمشاهدة فصل جديد في تاريخ منافسات نهائيات FIFAe 2024 على أرض المملكة".

من جانبه، قال ماتياس غرافستروم، الأمين العام لـFIFA: "تُعد إضافة الألعاب الجديدة إلى نهائيات FIFAe 2024، خطوة فارقة على طريق توسع انتشار بطولات كرة القدم الإلكترونية، وتوفر لمختلف اللاعبين فرصة للتنافس الاحترافي تحت مظلة FIFAe. ونترقب بحماس كبير إطلاق هذا الحدث المميز بالتعاون مع الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية وشركائنا والناشرين".

وتؤكد استضافة نهائيات FIFAe 2024 على الشعبية الكبيرة للرياضات الإلكترونية في المملكة التي تزخر بأعداد هائلة من أمهر اللاعبين، وقد سبق أن شهدت مشاركات احترافية في مسابقات FIFAe وتتويج عدد من أبطال العالم. ويساهم الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية في دعم هذه البطولة المرموقة، عبر تمكين المجتمعات المحلية والعالمية للمشاركة في هذه الرياضة المتنامية. ويمكن للجميع حضور نهائيات FIFAe طيلة أيام هذا الحدث. كما يمكن للراغبين بالحجز مسبقاً من هنا. ولمزيد من المعلومات والاطلاع على الجدول الزمني للمنافسات من هنا.

ويبلغ إجمالي جوائز مسابقة Rocket League ضمن بطولة كأس العالم FIFAe™ حوالي 250 ألف دولار أمريكي، بينما تبلغ القيمة الإجمالية لجوائز مسابقات eFootball قيمة 100 ألف دولار أمريكي، وبذلك تصل القيمة الإجمالية لجوائز نهائيات FIFAe 2024 إلى 450 ألف دولار أمريكي.

يُشار إلى أن نهائيات FIFAe 2024 هي ثاني أحداث FIFAe لهذا العام بعد النسخة الافتتاحية من FIFAe Next Gen التي أُقيمت في مدينة ليفربول الإنجليزية، والتي شهدت تجربة أول نسخة من مسابقة Football Manager ضمن بطولة كأس العالم FIFAe، إلى جانب كأس FIFAe Fame Your Game.

وسيتمكن عشاق الألعاب والرياضات الإلكترونية من متابعة المنافسات مباشرة عبر قناة FIFAe على Twitch من 5 إلى 12 ديسمبر، وستكون نتائج وتفاصيل المباريات متاحة على موقع FIFA.GG، الذي سيواكب البطولة أولاً بأول. كما يمكن لصانعي المحتوى المباشر الراغبين في بث الحدث التقدم بطلب للحصول على اللقطات الرسمية عبر عنوان البريد الإلكتروني streamers@fifaefinals2024.com.

كما يمكن للجمهور مواكبة مستجدات الحدث من خلال متابعة حسابات FIFAe على منصات التواصل الاجتماعي، والاطلاع على آخر الأخبار والمعلومات حول المسابقة على موقع FIFA.GG، والمشاركة في المحادثة عبر الوسم FeWCRL# وFeWCeFootball# وFameYourGame#.