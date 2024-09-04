FIFA يكشف عن شعار النسخة الجديدة من كأس العالم للأندية FIFA™ ويُعلن عن الهوية الصوتية للبطولة

يضم الشعار الأحرف الأولى من اسم البطولة ويستلهم تاريخ الكُرة واللعبة وثقافتها

ستكون أغنية Freed from Desire (التحرّر من الرغبة) للفنانة غالا الهوية الصوتية لكأس العالم للأندية 2025 FIFA™

تُقام البطولة في الولايات المتحدة بمشاركة 32 فريقاً، ويُتوقّع أن تعيد رسم ملامح كرة القدم للأندية عالمياً

أعلن FIFA عن شعار النسخة الجديدة من كأس العالم للأندية FIFA™، التي ستكون النسخة الأكبر في تاريخ بطولات الأندية؛ إذ سيشارك فيها 32 فريقاً، مع استمرار العد التنازلي للبطولة التي ستستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية. وستكون أغنية Freed from Desire (التحرّر من الرغبة) للمغنية غالا بمثابة الهوية الصوتية للبطولة، وهي الأغنية التي باتت تمثّل نشيداً جامعاً لجماهير كرة القدم، سواء على صعيد المنتخبات أو الأندية على مدار العقدين الماضيين، كما وجّه FIFA دعوة إلى الجماهير لإظهار الجوانب المميِّزة للأندية التي تشجعها تحت شعار "انقل ناديك للعالمية". وستضم كأس العالم للأندية 2025 FIFA™، التي ستقام خلال الفترة من 15 يونيو/حزيران إلى 13 يوليو/تموز 2025، ممثلين عن جميع الاتحادات القارية الست؛ وهم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، والاتحاد الإفريقي لكرة القدم، واتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم، واتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم، واتحاد أوقيانوسيا لكرة القدم، والاتحاد الأوروبي لكرة القدم، كما ستعيد هذه النسخة من البطولة تحديد كيف ومتى وأين يتم تتويج أبطال العالم الحقيقيين للأندية.

FIFA يكشف عن شعار كأس العالم للأندية 2025 FIFA™ 00:42

وتأتي هذه البطولة في إطار جهود FIFA التي تهدف لإتاحة المزيد من فرص خوض المباريات للمنتخبات الوطنية والأندية على السواء؛ وهو ما يمثّل أحد أهداف FIFA الاستراتيجية خلال الدورة الممتدة من 2023 إلى 2027، بالإضافة إلى الارتقاء بالمعايير الكروية على الصعيد العالمي. وقد تأهل، حتى الآن 30 من أصل 32 فريقاً، مع تبقي تأكيد مشاركة نادٍ آخر من اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم، بالإضافة إلى ممثل الدولة المضيفة. ويعتمد مسار التأهل، الذي يتم من خلال البطولات القارية للأندية، على معيار الجدارة الرياضية على مدار فترة أربعة أعوام، ويضمن مكافأة الأندية البطلة لقاراتها والأخرى التي تحقق نتائج مميزة بشكل ثابت.

يستلهم الشعار تاريخ كرة القدم وثقافتها، بحيث تم تنميق الأحرف الأولى من اسم البطولة "C – W – C" لتأخذ شكل أيقونة دائرية، ومن المقرّر أن يُعدّل الشعار ليُستخدم في جميع النسخ المستقبلية من البطولة. ويتضمّن شعار البطولة الفريد من نوعه مساحةً فارغةً في المنتصف، ستظهر داخلها المكونات الأهم للبطولة؛ وهي الأندية التي نجحت في التأهل من جميع الاتحادات القارية الستة والتي ستتنافس في الولايات المتحدة. وبهذه المناسبة قال رئيس FIFA جياني إنفانتينو "إنها لحظة استثنائية. نُطلق اليوم العلامة التجارية الخاصة ببطولة كأس العالم للأندية FIFA، وهو ما يُشكّل بداية حقبة جديدة في عالم كرة القدم للأندية. سيلتقي 32 من أفضل الأندية من كافة أركان المعمورة للتنافس في الولايات المتحدة الأمريكية في يونيو/حزيران ويوليو/تموز 2025. إنهم القلب النابض للبطولة. ولا يسعنا الانتظار. سيلتقي 32 من أفضل أندية العالم على الساحة العالمية ليُتوج نادٍ واحد كبطلٍ." وأردف قائلاً "ولهذا، نحن بانتظاركم أنتم، الجماهير من كافة أرجاء العالم، لتسردوا حكاية أنديتكم وتجلبوا شغفكم ودعمكم وتُظهروا للعالم بأسره معدن ناديكم الحقيقي وتنقلوه للعالمية."

وفي الوقت نفسه، تعاون FIFA مع مغنية البوب وكاتبة الأغاني الإيطالية "غالا" ليجعل من أغنيتها Freed from Desire (التحرّر من الرغبة)، التي تحتل مكانة بارزة في الثقافة الكروية المعاصرة، الهوية الصوتية المميزة للبطولة. ونظراً لشعبية الأغنية وسط جماهير المستديرة الساحرة في جميع أنحاء العالم، فمن شأن اعتمادها كأغنية رسمية للبطولة أن يؤكد على الأهمية التاريخية لكرة القدم وأنديتها على السواء، كما يُسطّر فصلاً جديداً في تاريخ تطوّر اللعبة. وسيعمل FIFA مع الأندية المتأهلة للبطولة للارتقاء بمستوياتها، وإظهار السمات والتقاليد الفريدة التي يتمتع بها كل نادٍ من هذه الأندية المشاركة، إضافةً إلى رفع القيود التي تمنعها من تحقيق طموحاتها العالمية وإتاحة الفرصة أمامها لنقل قصصها إلى العالم بأسره. كما سيطلق FIFA حسابات مخصصةً للبطولة على مواقع التواصل الاجتماعي: FIFACWC: X FIFA Club World Cup: Facebook FIFAClubWorldCup: Instagram FIFAClubWorldCup: TikTok FIFAClubWorldCup: Threads