FIFA يكشف النقاب عن مدن وملاعب كأس العالم للأندية FIFA™ في مهرجان غلوبال سيتيزن

يمكنكم مشاهدة البث الحي لمراسم الإعلان يوم السبت 28 سبتمبر/أيلول 2024 مباشرة من نيويورك اعتباراً من الساعة 17:50 بتوقيت شرق الولايات المتحدة (23:50 بتوقيت وسط أوروبا)

خلال حدث خاص ضمن فعاليات مهرجان غلوبال سيتيزن في سنترال بارك، سيتم الكشف عن المدن والملاعب المخصصة لاستضافة بطولة كأس العالم للأندية FIFA™ التي ستتَّخذ حلة جديدة تماماً

يدعم FIFA مهمة مشروع غلوبال سيتيزن الذي يهدف إلى القضاء على الفقر المدقع

ستكون مسابقة كأس العالم للأندية FIFA™ على موعد مع محطة هامة نهاية هذا الأسبوع، حيث سيكشف FIFA النقاب عن المدن والملاعب التي ستستضيف البطولة، وذلك في حدث ستُنقل مراسمه مباشرة من مهرجان غلوبال سيتيزن المقام في سنترال بارك بمدينة نيويورك.

ومن المقرر أن تُقام نسخة 2025 من 15 يونيو/حزيران إلى 13 يوليو/تموز، علماً أنها ستكون أكبر حدث كروي للأندية يقام في الولايات المتحدة أو في أي قُطر آخر من أقطار المعمورة، إذ ستشهد مشاركة الأندية الـ 32 الأفضل في العالم.

يُذكر أن مهرجان غلوبال سيتيزن يُقام في سنترال بارك بمدينة نيويورك، وهو عبارة عن حدث موسيقي سنوي يشارك فيه فنانون وناشطون وعدد من قادة العالم والمحسنين ورؤساء الشركات والمشجعين، وذلك في إطار مشروع غلوبال سيتيزن الذي يهدف إلى القضاء على الفقر المدقع، وهي غاية نبيلة يتشاطرها FIFA مع هذه المنظمة.

ومن شأن التجهيزات الهائلة التي يزخر بها المهرجان الهادف أن توفر منصة مثالية لإعلان تفاصيل البطولة أمام 60 ألف شخص في سنترال بارك، و100 مليون مشجع في شتى أنحاء العالم. هذا وستُبث مراسم الإعلان مباشرة عبر قناتي FIFA وGlobal Citizen على منصة YouTube، علماً أن فعاليات المهرجان ستُبث بالكامل مباشرة أيضاً على كل من ABC News Live وAmazon Music وApple Music وBrut وFacebook وGlobalCitizen.org وiHeartRadio وVeeps.