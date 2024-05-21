FIFA يحتفل بمرور 120 عاماً على تأسيسه في باريس

40 تاريخاً مهماً في مسيرة FIFA

1- 1904: تأسيس FIFA في العاصمة الفرنسية باريس وتعيين روبير غيران أول رئيساً له. ضمت المنظمة حينها سبعة أعضاء (بلجيكا، والدنمارك، وفرنسا، وهولندا، وأسبانيا، والسويد، وسويسرا). 2- 1906: افتتاح أول مكتب لـFIFA في أمستردام، هولندا. 3- 1910: أصبح اتحاد يمثل جنوب أفريقيا عضواً في FIFA في 1910، قبل أن ينسحب هذا الكيان عام 1924 تاركاً مصر كأقدم عضو أفريقي في FIFA بعد أن كانت قد انضمت في 1923. 4- 1912: أصبحت الأرجنتين وتشيلي أول عضوين من أمريكا الجنوبية في عامي 1912 و1913 على التوالي. 5- 1913: انضم FIFA إلى مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (IFAB). 6- 1914: أصبحت كندا والولايات المتحدة أول عضوين من أمريكا الشمالية، حيث انضما إلى FIFA في عام 1914، وبلغ عدد أعضاء المنظمة عند اندلاع الحرب العالمية الأولى 24 عضواً. 7- 1924: أنشأ FIFA قائمة تضم 34 حكماً دولياً من تسع دول "أوصت اتحاداتهم الوطنية بأنهم قادرين على إدارة المباريات الدولية"؛ وأصبحت آسيا ممثلة لأول مرة باتحاد جزر الهند الشرقية الهولندية، الذي ترك FIFA في وقت لاحق، لتُصبح تايلاند أقدم عضو من القارة الصفراء بعد انضمامها في عام 1925. 8- 1928: التصديق على إطلاق كأس العالم FIFA™ في كونغرس FIFA السابع عشر الذي عُقد في العاصمة الهولندية أمستردام. 9- 1930: أقيمت أول نسخة لكأس العالم FIFA بمشاركة 13 منتخباً في أوروغواي وتوج بها البلد المضيف - لتصبح أول من يرفع كأس جول ريميه. 10- 1932: FIFA ينقل مكتبه من أمستردام إلى زيوريخ بسويسرا. 11- 1948: FIFA ينظّم في لندن - بالاشتراك مع الاتحاد الانجليزي - أول دورة للحكام، في الوقت الذي توسّعت فيه عضوية المنظمة لتضم 68 عضواً، كما أصبحت نيوزيلندا أول عضو يمثل أوقيانوسيا. 12- 1950: انعقاد كونغرس FIFA العادي السابع والعشرون في ريو دي جانيرو بالبرازيل، وهو أول كونغرس يُعقد خارج أوروبا. 13- 1958: أصبحت نسخة كأس العالم FIFA التي احتضنتها السويد والتي ضمت 16 منتخباً هي أول نسخة تتواجه فيها جميع المنتخبات في كل مجموعة ضمت أربعة فرق ويتأهل الفريقان الأول والثاني إلى الدور ربع النهائي. 14- 1960: إدانة جميع أشكال التمييز في كونغرس FIFA الثاني والثلاثين الذي انعقد في روما. 15- 1962: زاد عدد الاتحادات الأعضاء المنتسبة إلى FIFA عن 100 اتحاد. 16- 1967: FIFA يعيّن أول مدرب وهو ديتمار كرامر من جمهورية ألمانيا الاتحادية. 17- 1970: إطلاق نظام البطاقات الصفراء والحمراء في كأس العالم في المكسيك - وهي النسخة التي توّجت فيها البرازيل بلقبها الثالث واحتفظت فيها بكأس جول ريميه. 18- 1974: تقديم كأس العالم FIFA™ الجديدة لأول مرة. 19- 1977: أقيمت أول بطولة عالمية للشباب تابعة لـFIFA (أعيدت تسميتها فيما بعد لتصبح كأس العالم تحت 20 سنة FIFA™) 20- 1982: تجاوز عدد المشاركين المحتملين في كأس العالم 100 منتخب للمرة الأولى حيث شارك 103 منتخباً في التصفيات. 21- 1982: توسّعت كأس العالم لتضم 24 منتخباً. 22- 1985: أقيمت أول بطولة عالمية تحت 16 سنة تابعة لـFIFA (أعيد تنظيمها لاحقاً باسم كأس العالم تحت 17 سنة FIFA™) 23- 1986: إدخال دور الـ16 - الذي لم تشهده كأس العالم منذ 1938 - في نهائيات المكسيك. 24- 1989: أقيمت أول نسخة لكأس العالم لكرة الصالات FIFA™. 25- 1991: أقيمت أول بطولة لكأس العالم للسيدات FIFA™ (سُميت آنذاك بطولة العالم الأولى لكرة القدم للسيدات) بمشاركة 12 منتخباً في الصين وتوّجت الولايات المتحدة بلقبها. 26- 1993: إصدار لعبة FIFA الدولية الإلكترونية لكرة القدم (FIFA International Soccer). 27- 1998: تجاوز عدد الاتحادات الأعضاء 200 اتحاد، حيث بلغ عدد الأعضاء 203. 28- 1998: توسّعت كأس العالم لتضم 32 منتخباً 29- 2000: إقامة أول بطولة عالمية للأندية FIFA (أعيد تنظيمها لاحقاً لتصبح كأس العالم للأندية FIFA™) 30- 2002: أقيمت أول بطولة عالمية للسيدات تحت 19 سنة FIFA (أعيد تنظيمها لاحقاً لتصبح كأس العالم للسيدات تحت 20 سنة FIFA™). 31- 2004: أقيمت أول نسخة من كأس العالم التفاعلية FIFA (أعيد تنظيمها فيما بعد لتصبح كأس العالم الإلكترونية FIFA™). 32- 2005: تولّى FIFA إدارة بطولة كأس العالم للكرة الشاطئية FIFA™. 33- 2008: انطلاق كأس العالم للسيدات تحت 17 سنة FIFA™. 34- 2015: توسّعت كأس العالم للسيدات لتضم 24 منتخباً. 35- 2016: انتخاب جياني إنفانتينو رئيساً تاسعاً لـFIFA وبعد فترة وجيزة ارتفع عدد أعضاء FIFA إلى 211 اتحاداً في كونغرس FIFA السادس والستين في مكسيكو سيتي، كما تم تدشين برنامج FIFA Forward وتعيين فاطمة سامورا الأمين العام العاشر لـFIFA لتصبح أول سيدة تشغل هذا المنصب. 36- 2018: تم إطلاق نظام حكم الفيديو المساعد (VAR) في كأس العالم روسيا 2018 FIFA™. 37- 2022: أنشأ قسم الاتحادات الأعضاء في FIFA مكتبه في العاصمة الفرنسية باريس لتسهيل تطوير كرة القدم على مستوى العالم من خلال برنامج FIFA Forward. 38- 2023: إقامة نسخة موسّعة لكأس العالم للسيدات في أستراليا ونيوزيلندا بمشاركة 32 منتخباً وسط إشادة عالمية - وهي النسخة التي أحدثت تحولاً كبيراً في عالم كرة القدم للسيدات. 39- 2025: ستُقام كأس العالم للأندية FIFA الجديدة بمشاركة 32 فريقاً في الولايات المتحدة. 40- 2026: ستُقام كأس العالم الموسعّة بمشاركة 48 منتخباً في كندا والمكسيك والولايات المتحدة - أعظم مهرجان كروي على وجه الأرض.