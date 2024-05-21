FIFA يحتفل بمرور 120 عاماً على تأسيسه في باريس

جياني إنفانتينو وإيمانويل ماكرون يقودان احتفالاً في باريس بمناسبة مرور 120 عاماً على تأسيس المنظمة في فرنسا
ممثلو الأعضاء السبعة المؤسسين ينضمون إلى كبار الشخصيات الكروية والرياضية في العاصمة الفرنسية
منذ ذلك الحين زاد عدد أعضاء FIFA إلى 211 كما نظّم بطولات في جميع الاتحادات القارية الستة
بدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قاد رئيس FIFA جياني إنفانتينو احتفالات بذكرى مرور 120 عاماً على تأسيس FIFA في العاصمة الفرنسية باريس حيث أشاد بـ"مجموعة الحالمين" الذين تسببّوا في ظهور الهيئة الناظمة لشؤون كرة القدم العالمية للنور.
من جهته أكد الرئيس الفرنسي في رسالة تهنئة على الدور الهام الذي اضطلع به FIFA وكرة القدم على مدار الـ120 عاماً الماضية كما شدّد الرئيسان على أهمية الشراكة الوثيقة بين الحكومة الفرنسية وFIFA. تتجلى هذه العلاقة في حقيقة أن قسم الاتحادات الأعضاء في FIFA يتخذ من باريس مقراً له منذ عام 2022، ما أتاح المزيد من الفرص لتوطيد هذه الشراكة. وقد تطور التعاون بين FIFA وفرنسا بشكل أكبر من خلال الاتفاقية التي أبرمت بين FIFA والوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) في عام 2019 والتي تهدف إلى تعزيز قيم التوحد والتعليم والثقافة والإنسانية في جميع أنحاء العالم من خلال برامج التطوير الكروي التي تستهدف الشباب.
انضم إلى الرئيس إنفانتينو والرئيس ماكرون في العاصمة الفرنسية كبار مسؤولي FIFA، ولا سيما ممثلو الاتحادات القارية الستة والأعضاء السبعة المؤسسين إلى جانب كوكبة من أساطير FIFA وشخصيات أخرى من عالم كرة القدم والرياضة بمناسبة احتفال FIFA بمرور 120 عاماً على تأسيسه في يوم السبت 21 مايو/أيار 1904 في فرنسا.
من جهته صرّح رئيس FIFA قائلاً: "نحن هنا لنشكر ونتذكر ونحتفل. علينا أن نبدأ بشكر أولئك الذين كانوا هنا قبل 120 عاماً: شارع سان أونوريه 229، وروبير غيران، أول رئيس لـFIFA. مجموعة من الحالمين من أصحاب الرؤى يمثلون ستة دول ونادٍ واحد يمثل دولة - كان ريال مدريد هو ممثل أسبانيا، أسسوا FIFA قبل 120 عاماً، ولذا، علينا أن نشكرهم."
وأضاف "بدأنا بسبعة أعضاء قبل 120 عاماً، وأصبحنا 211 الآن. خمسة مليارات شخص يشاهدون كأس العالم ويحلمون بكرة القدم؛ اللاعبون وأساطير FIFA الموجودون هنا اليوم، أولئك الذين يجعلون قلوبنا تنبض ويمنحوننا هذه المشاعر الرائعة، ناهيك عن المشجعين من جميع أنحاء العالم الذين يسيرون خلف شغفهم ويجعلون كرة القدم فريدة من نوعها. تاريخ استمر 120 عاماً، 120 عاماً تُوحّد العالم."
شهد الحفل توقيع الرئيس إنفانتينو وممثلين عن الأعضاء السبعة المؤسسين لـFIFA - وهي الاتحادات الوطنية في بلجيكا والدنمارك وفرنسا وهولندا والسويد وسويسرا، بالإضافة إلى نادي ريال مدريد الإسباني، الذي كان ممثّل أسبانيا قبل 120 عاماً - على شهادة تذكارية تمثل نسخة طبق الأصل من الوثيقة التي صاغها الأعضاء المؤسسون في 1904.
كما أزاح إنفانتينو الستار عن لوحة تذكارية تشبه الغرفة الخلفية المتواضعة في المبنى الواقع في 229 شارع سان أونوريه في الدائرة الأولى في باريس حيث تأسس FIFA. منذ ذلك الحين، نما FIFA ليصبح منظمة عالمية تضم 211 اتحاداً وتنظم بطولات في كل من الاتحادات القارية الستة.
الاحتفال بالذكرى الـ120 لتأسيس FIFA في باريس
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FIFA Celebrates 120th Anniversary of Foundation in Paris
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FIFA Celebrates 120th Anniversary of Foundation in Paris
تمكّن الحضور من مشاهدة بعض القطع الأثرية البارزة التي تمثل علامات فارقة في تاريخ FIFA والتي عرضها متحف FIFA، بما في ذلك كأس العالم FIFA™ الحالية والسابقة وكأس العالم للسيدات FIFA™. بالإضافة إلى عرض شرائح من الصور التاريخية التي تُظهر سنوات FIFA الأولى وأحداث مايو/أيار 1904 التي أدت إلى ظهور المنظمة إلى النور ونموّها اللاحق.
وفي هذا الصدد قال إنفانتنيو: "عقدنا كونغرس FIFA يوم الجمعة الماضي في العاصمة التايلاندية بانكوك، حيث أرسلنا رسالة قوية للغاية: موقف عالمي ضد العنصرية للقضاء عليها وتخليص كرة القدم منها كما نأمل أن نخلص المجتمع منها. تلك هي إحدى قيم الرسائل التي نحملها في كرة القدم، والأهم من ذلك توحيد العالم ورسم السعادة على وجوه الناس،" وهي أفعال حظيت بدعم كامل من الرئيس الفرنسي.
واختتم رئيس FIFA حديثه قائلاً "FIFA هو المصدر الرسمي للسعادة منذ 1904، أي منذ 120 عاماً، وسيظل كذلك على مدار 1200 عام قادمة على الأقل."
40 تاريخاً مهماً في مسيرة FIFA
1- 1904: تأسيس FIFA في العاصمة الفرنسية باريس وتعيين روبير غيران أول رئيساً له. ضمت المنظمة حينها سبعة أعضاء (بلجيكا، والدنمارك، وفرنسا، وهولندا، وأسبانيا، والسويد، وسويسرا). 2- 1906: افتتاح أول مكتب لـFIFA في أمستردام، هولندا. 3- 1910: أصبح اتحاد يمثل جنوب أفريقيا عضواً في FIFA في 1910، قبل أن ينسحب هذا الكيان عام 1924 تاركاً مصر كأقدم عضو أفريقي في FIFA بعد أن كانت قد انضمت في 1923. 4- 1912: أصبحت الأرجنتين وتشيلي أول عضوين من أمريكا الجنوبية في عامي 1912 و1913 على التوالي. 5- 1913: انضم FIFA إلى مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (IFAB). 6- 1914: أصبحت كندا والولايات المتحدة أول عضوين من أمريكا الشمالية، حيث انضما إلى FIFA في عام 1914، وبلغ عدد أعضاء المنظمة عند اندلاع الحرب العالمية الأولى 24 عضواً. 7- 1924: أنشأ FIFA قائمة تضم 34 حكماً دولياً من تسع دول "أوصت اتحاداتهم الوطنية بأنهم قادرين على إدارة المباريات الدولية"؛ وأصبحت آسيا ممثلة لأول مرة باتحاد جزر الهند الشرقية الهولندية، الذي ترك FIFA في وقت لاحق، لتُصبح تايلاند أقدم عضو من القارة الصفراء بعد انضمامها في عام 1925. 8- 1928: التصديق على إطلاق كأس العالم FIFA™ في كونغرس FIFA السابع عشر الذي عُقد في العاصمة الهولندية أمستردام. 9- 1930: أقيمت أول نسخة لكأس العالم FIFA بمشاركة 13 منتخباً في أوروغواي وتوج بها البلد المضيف - لتصبح أول من يرفع كأس جول ريميه. 10- 1932: FIFA ينقل مكتبه من أمستردام إلى زيوريخ بسويسرا. 11- 1948: FIFA ينظّم في لندن - بالاشتراك مع الاتحاد الانجليزي - أول دورة للحكام، في الوقت الذي توسّعت فيه عضوية المنظمة لتضم 68 عضواً، كما أصبحت نيوزيلندا أول عضو يمثل أوقيانوسيا. 12- 1950: انعقاد كونغرس FIFA العادي السابع والعشرون في ريو دي جانيرو بالبرازيل، وهو أول كونغرس يُعقد خارج أوروبا. 13- 1958: أصبحت نسخة كأس العالم FIFA التي احتضنتها السويد والتي ضمت 16 منتخباً هي أول نسخة تتواجه فيها جميع المنتخبات في كل مجموعة ضمت أربعة فرق ويتأهل الفريقان الأول والثاني إلى الدور ربع النهائي. 14- 1960: إدانة جميع أشكال التمييز في كونغرس FIFA الثاني والثلاثين الذي انعقد في روما. 15- 1962: زاد عدد الاتحادات الأعضاء المنتسبة إلى FIFA عن 100 اتحاد. 16- 1967: FIFA يعيّن أول مدرب وهو ديتمار كرامر من جمهورية ألمانيا الاتحادية. 17- 1970: إطلاق نظام البطاقات الصفراء والحمراء في كأس العالم في المكسيك - وهي النسخة التي توّجت فيها البرازيل بلقبها الثالث واحتفظت فيها بكأس جول ريميه. 18- 1974: تقديم كأس العالم FIFA™ الجديدة لأول مرة. 19- 1977: أقيمت أول بطولة عالمية للشباب تابعة لـFIFA (أعيدت تسميتها فيما بعد لتصبح كأس العالم تحت 20 سنة FIFA™) 20- 1982: تجاوز عدد المشاركين المحتملين في كأس العالم 100 منتخب للمرة الأولى حيث شارك 103 منتخباً في التصفيات. 21- 1982: توسّعت كأس العالم لتضم 24 منتخباً. 22- 1985: أقيمت أول بطولة عالمية تحت 16 سنة تابعة لـFIFA (أعيد تنظيمها لاحقاً باسم كأس العالم تحت 17 سنة FIFA™) 23- 1986: إدخال دور الـ16 - الذي لم تشهده كأس العالم منذ 1938 - في نهائيات المكسيك. 24- 1989: أقيمت أول نسخة لكأس العالم لكرة الصالات FIFA™. 25- 1991: أقيمت أول بطولة لكأس العالم للسيدات FIFA™ (سُميت آنذاك بطولة العالم الأولى لكرة القدم للسيدات) بمشاركة 12 منتخباً في الصين وتوّجت الولايات المتحدة بلقبها. 26- 1993: إصدار لعبة FIFA الدولية الإلكترونية لكرة القدم (FIFA International Soccer). 27- 1998: تجاوز عدد الاتحادات الأعضاء 200 اتحاد، حيث بلغ عدد الأعضاء 203. 28- 1998: توسّعت كأس العالم لتضم 32 منتخباً 29- 2000: إقامة أول بطولة عالمية للأندية FIFA (أعيد تنظيمها لاحقاً لتصبح كأس العالم للأندية FIFA™) 30- 2002: أقيمت أول بطولة عالمية للسيدات تحت 19 سنة FIFA (أعيد تنظيمها لاحقاً لتصبح كأس العالم للسيدات تحت 20 سنة FIFA™). 31- 2004: أقيمت أول نسخة من كأس العالم التفاعلية FIFA (أعيد تنظيمها فيما بعد لتصبح كأس العالم الإلكترونية FIFA™). 32- 2005: تولّى FIFA إدارة بطولة كأس العالم للكرة الشاطئية FIFA™. 33- 2008: انطلاق كأس العالم للسيدات تحت 17 سنة FIFA™. 34- 2015: توسّعت كأس العالم للسيدات لتضم 24 منتخباً. 35- 2016: انتخاب جياني إنفانتينو رئيساً تاسعاً لـFIFA وبعد فترة وجيزة ارتفع عدد أعضاء FIFA إلى 211 اتحاداً في كونغرس FIFA السادس والستين في مكسيكو سيتي، كما تم تدشين برنامج FIFA Forward وتعيين فاطمة سامورا الأمين العام العاشر لـFIFA لتصبح أول سيدة تشغل هذا المنصب. 36- 2018: تم إطلاق نظام حكم الفيديو المساعد (VAR) في كأس العالم روسيا 2018 FIFA™. 37- 2022: أنشأ قسم الاتحادات الأعضاء في FIFA مكتبه في العاصمة الفرنسية باريس لتسهيل تطوير كرة القدم على مستوى العالم من خلال برنامج FIFA Forward. 38- 2023: إقامة نسخة موسّعة لكأس العالم للسيدات في أستراليا ونيوزيلندا بمشاركة 32 منتخباً وسط إشادة عالمية - وهي النسخة التي أحدثت تحولاً كبيراً في عالم كرة القدم للسيدات. 39- 2025: ستُقام كأس العالم للأندية FIFA الجديدة بمشاركة 32 فريقاً في الولايات المتحدة. 40- 2026: ستُقام كأس العالم الموسعّة بمشاركة 48 منتخباً في كندا والمكسيك والولايات المتحدة - أعظم مهرجان كروي على وجه الأرض.