تعيين شركة Lay’s راعياً رسمياً لبطولتي كأس العالم 2026 FIFA™ وكأس العالم للسيدات 2027 FIFA™

تأتي هذه الخطوة المتمثلة في اتفاقية رعاية موسعة بعد نجاح شركة Frito-Lay’s كداعم إقليمي خلال كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™ وكداعم للبطولة في كأس العالم للسيدات 2023 FIFA™

إلى جانب مجموعة مميزة من العلامات التجارية المتخصصة في قطاع الأغذية، مثل Doritos وCheetos وTostitos وRufles وغيرها، ترتقي شركة Lay’s بانخراطها في مجال الرعاية إلى أعلى المستويات لتبلغ درجة العالمية على صعيد الاحتفاء بالشغف الكروي

ستشمل الصفقة اثنين من أبرز أحداث FIFA على مر العصور، ويتعلق الأمر بأكبر نسخة في تاريخ بطولة كأس العالم FIFA™ وأول نسخة من كأس العالم للسيدات FIFA™ تقام في أمريكا الجنوبية

حرصت شركة Lay’s على ترسيخ التزامها بالاحتفاء بما تنطوي عليه كرة القدم من شغف وحماسة، حيث أصبحت راعياً رسمياً لبطولتي كأس العالم 2026 FIFA™ وكأس العالم للسيدات 2027 FIFA™ على حد سواء. وتأتي هذه الخطوة المتمثلة في اتفاقية رعاية موسعة في أعقاب نجاح شركة Frito-Lay’s كداعم إقليمي خلال كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™ وكداعم للبطولة في كأس العالم للسيدات 2023 FIFA™.

وتجمع هذه الشراكة الجديدة بين العلامة التجارية المفضلة لعشاق المُقرمَشات على مستوى العالم والحدثين الرياضيين الأكبر والأكثر شعبية في العالم على صعيد الرجال والسيدات، وذلك للمساهمة في نشر مظاهر الشغف بالساحرة المستديرة في أوساط ملايين المشجعين بمختلف أرجاء المعمورة.

وبصفتها راعياً رسمياً للبطولتين، فإن شركة Lay’s، إلى جانب مجموعة مميزة من العلامات التجارية المتخصصة في قطاع الأغذية، مثل Doritos وCheetos وTostitos وRufes وCracker Jack وPopCorners وQuaker وGamesa، ستجعل الجماهير أقرب إلى اللعبة الجميلة من أي وقت مضى، وذلك من خلال تجارب فريدة ومنتجات حصرية وأنشطة وفعاليات مخصصة للزبائن ومجموعة واسعة من العروض والمفاجآت.

وفي هذا الصدد، قال رئيس FIFA جياني إنفانتينو "نحن سعداء بتوسيع نطاق شراكتنا مع شركة Lay’s وتعزيز تعاوننا معها بينما نوشك على دخول فترة تاريخية بالنسبة لـFIFA ولمنظومة كرة القدم ككل. فبعد انخراط شركة Lay’s في آخر نسخة من بطولة كأس العالم FIFA وكذلك كأس العالم للسيدات FIFA، نحن فخورون بأنها تشاركنا ثقتنا ورؤيتنا وأفكارنا لتطوير اللعبة العالمية، بقدر ما نعتز بانضمامها إلينا في هذه الرحلة نحو المستقبل. معاً، سنخلق تجارب فريدة للجماهير في مختلف أنحاء العالم."

من جهته، قال ستيفن ويليامز، الرئيس التنفيذي لشركة Frito-Lay’s وQuaker في أمريكا الشمالية "شكّل الانضمام إلى FIFA كراع إقليمي عام 2022 لحظة تاريخية لشركة Frito-Lay’s، ونحن فخورون أشد الفخر بوضع حجر الأساس للخطوة التالية التي تضفي طابع العالمية على شراكتنا هذه."

وتابع "تزخر علامة Lay’s التجارية بتاريخ طويل وسجل حافل في التقريب بين المشجعين من خلال تعزيز الحب المشترك للعبة، ونحن نتطلع إلى خلق مزيد من اللحظات الخالدة بينما نواصل استغلال علاماتنا التجارية لتوحيد وإلهام الجماهير في بطولتي كأس العالم FIFA وكأس العالم للسيدات FIFA بجميع أنحاء العالم."

يُذكر أن كأس العالم 2026 FIFA™ ستكون هي النسخة الأولى التي تشهد مشاركة 48 منتخباً وتقام منافساتها في ثلاث دول مختلفة، وهي كندا والمكسيك والولايات المتحدة، بينما سيشهد عام 2027 إقامة كأس العالم للسيدات FIFA™ لأول مرة في أمريكا الجنوبية.

وبينما يُتوقَّع أن تحقق البطولتان مستويات تاريخية، تنضم شركة Lay’s إلى الركب من خلال تعزيز التجربة الجماهيرية لدى عشاق كرة القدم بطرق جديدة ومبتكرة، حيث ستفتح العلامة التجارية آفاقاً جديدة في كلتا البطولتين من خلال تخصيص جائزة ومكافأة لمشجع أو مشجعة في كل مباراة، مما يسلط الضوء على عشاق الساحرة المستديرة الذين يضفون على المدرجات مظاهر الاحتفال والإثارة والحماس والشغف الكروي، وذلك في خطوة تتيح للجماهير تجارب فريدة من نوعها. وفي الطريق إلى كأس العالم FIFA 2026™ وكأس العالم للسيدات FIFA 2027™، ستعمل شركة Lay’s أيضاً، ومعها مجموعة من العلامات التجارية المتخصصة في قطاع الأغذية، على تخصيص عروض ترويجية لفائدة المشجعين بمختلف أنحاء العالم، سواء في المتاجر أو على المنصات الرقمية، كما سيتم عرض هذه العلامات التجارية بشكل بارز خلال جميع المباريات بكل ملعب من ملاعب البطولتين، وذلك عبر لوحات عرض تعمل بتقنية الدايودات الباعثة للضوء (LED)، سواء في الجهة المحيطة بأرضية اللعب أو بخلفية المنطقة المخصصة للمؤتمرات الصحفية. أما خارج الملاعب، فستقدم شركة Lay’s والمجموعة المميزة من العلامات التجارية المتخصصة في قطاع الأغذية تجارب غامرة لزبائنها في المناطق الرسمية التي سيخصّصها FIFA للمشجعين بالمدن المضيفة.

وفي هذا الصدد، قالت رئيسة قسم المستهلكين والتسويق ورئيسة قسم التطوير في شركة International Foods – Lay’s جين ويكلي "تمثل هذه الشراكة مع FIFA خطوة تاريخية وبالغة الأهمية بالنسبة لنا ولطموحنا في تعزيز مكانة شركة Lay’s ومجموعتها الموسعة من العلامات التجارية المتخصصة في قطاع الأغذية وترسيخها أكثر فأكثر في ثقافة كرة القدم."

وأضافت "تُعد كرة القدم من أكثر مجالات الحياة التي تثير الشغف على صعيد العالم، فإن هذه الشراكة التاريخية تتيح لنا إمكانية إضفاء الإثارة والوصول إلى بطولتي كأس العالم FIFA وكأس العالم للسيدات FIFA بما ترمز إليه علاماتنا التجارية البارزة من مظاهر الفرح والمتعة في جميع أنحاء العالم."

وبهذه المناسبة، قال مدير الأعمال التجارية لدى FIFA رومي غاي "لقد حققت Frito-Lay’s نمواً رائعاً باعتبارها شريكاً موثوقاً من شركاء FIFA، ونحن متحمسون حيال الارتقاء بهذا التعاون لكي يصبح تعاوناً عالمياً بحق. ستبلغ بطولتا كأس العالم FIFA وكأس العالم للسيدات FIFA آفاقاً أكبر من أي وقت مضى، وستكون شركة Lay’s جزءاً أساسياً من عملية جعل المشجعين يستمتعون بالأحداث ويعيشون التجربة الجماهيرية في جميع أنحاء العالم."