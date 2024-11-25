الإعلان عن AB InBev شريكاً رسمياً للجعة في كأس العالم للأندية 2025 FIFA™

انضمّت أكبر شركة مصنِّعة للجعة في العالم، AB InBev، إلى عالم الإثارة الكروية قبيل انطلاق حقبة جديدة في عالم المستديرة الساحرة العام المقبل في الولايات المتحدة الأمريكية، إذ وسّعت نطاق شراكتها مع FIFA لتصبح شريك الجعة الرسمي لكأس العالم للأندية 2025 FIFA™. يُذكر أن شركة AB InBev (المدرَجة في سوق الأسهم الأوروبية Euronext تحت علامة ABI؛ وفي سوق الأسهم المكسيكية MEXBOL تحت علامة ANB، وفي بورصة جوهانسبرغ تحت علامة ANH؛ وفي بورصة نيويورك NYSE تحت علامة BUD) هي شريك رسمي لبطولة كأس العالم FIFA™ منذ عام 1986، وستُثري علاماتها التجارية الرائدة تجربة الجماهير في هذه البطولة الاستثنائية التي ستدور منافساتها بين 15 يونيو/حزيران و13 يوليو/تموز 2025. وبمناسبة هذا الإعلان، قال رئيس FIFA جياني إنفانتينو "تُعتبر AB InBev من أبرز الرعاة لبطولاتنا على مدى حوالي 40 سنة، ويسعدنا اليوم أن نرحب بها كشريك لبطولتنا الجديدة كأس العالم للأندية FIFA. نستهل رحلة سترسم معالم كرة القدم للأندية ونستحدث بطولة عالمية جديدة. وسنخلق مع علامات AB InBev لحظات لا تنسى لجماهير كرة القدم حول العالم." يُذكر أن رعاية AB InBev ستشمل عدة مجالات أساسية لتعزيز تجربة الجماهير في البطولة، ومن أبرزها رعاية جائزة أفضل لاعب في المباراة. ويأتي في طليعة العلامات التجارية في هذه الشراكة Budweiser وMichelob ULTRA، بالإضافة إلى علامات تجارية محلية في أسواق مختارة.