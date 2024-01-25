اتحاد الباهاما لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.bahamasfa.net
العنوان
Rosetta Street,
P.O. Box N-8434,
N.P. NASSAU
Bahamas
طرق التواصل
الهاتف: +1-242/322 4343
البريد الإلكتروني:frederick.lunn@bahamasfa.net
فاكس: +1-242/328 4484
التنظيم
President
Anya JAMES
Vice President
Dion PETERSON
General Secretary
Fred LUNN
Technical Director
Bruce SWAN
National Coach Men
Nesley JEAN
National Coach Women
Ricqea BAIN
Head/Director of the Referees Department
Dianne FERREIRA-JAMES
Referee Coordinator
Dianne FERREIRA-JAMES
تصنيف جزر الباهاما
تصنيف منتخب جزر الباهاما للرجال
تصنيف منتخب جزر الباهاما للسيدات
الرجال
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
200
تيمور الشرقية
تيمور الشرقية
843.40
201
جبل طارق
جبل طارق
840.80
202
جزر الباهاما
جزر الباهاما
835.81
203
ليختنشتاين
ليختنشتاين
833.01
204
سريلانكا
سريلانكا
822.03
١٥ فبراير ٢٠٢٤
السيدات
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
188
أنعويلا
أنعويلا
691.37
189
مدغشقر
مدغشقر
687.98
190
جزر الباهاما
جزر الباهاما
665.71
191
جنوب السودان
جنوب السودان
650.32
192
جزر الترك وكايكوس
جزر الترك وكايكوس
628.42
١٥ مارس ٢٠٢٤
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