اتحاد الباهاما لكرة القدم

اتحاد الباهاما لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.bahamasfa.net

العنوان

Rosetta Street,

P.O. Box N-8434,

N.P. NASSAU

Bahamas

طرق التواصل

الهاتف: +1-242/322 4343

البريد الإلكتروني:frederick.lunn@bahamasfa.net

فاكس: +1-242/328 4484

التنظيم

President

Anya JAMES

Vice President

Dion PETERSON

General Secretary

Fred LUNN

Technical Director

Bruce SWAN

National Coach Men

Nesley JEAN

National Coach Women

Ricqea BAIN

Head/Director of the Referees Department

Dianne FERREIRA-JAMES

Referee Coordinator

Dianne FERREIRA-JAMES

تصنيف جزر الباهاما

تصنيف منتخب جزر الباهاما للرجال
تصنيف منتخب جزر الباهاما للسيدات
الرجال
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
200
تيمور الشرقية
تيمور الشرقية
تيمور الشرقية
843.40
201
جبل طارق
جبل طارق
جبل طارق
840.80
202
جزر الباهاما
جزر الباهاما
جزر الباهاما
835.81
203
ليختنشتاين
ليختنشتاين
ليختنشتاين
833.01
204
سريلانكا
سريلانكا
سريلانكا
822.03

١٥ فبراير ٢٠٢٤

السيدات
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
188
أنعويلا
أنعويلا
أنعويلا
691.37
189
مدغشقر
مدغشقر
مدغشقر
687.98
190
جزر الباهاما
جزر الباهاما
جزر الباهاما
665.71
191
جنوب السودان
جنوب السودان
جنوب السودان
650.32
192
جزر الترك وكايكوس
جزر الترك وكايكوس
جزر الترك وكايكوس
628.42

١٥ مارس ٢٠٢٤