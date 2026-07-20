Ranking
Togo
Ranking Masculino atual
Janela de jogos encerrada
RK
Equipe
Pontos
Última atualização oficial:20 julho 2026
Ranking Histórico Masculino
Highlights
119
Classificação atual
46
Ranking mais Alto
136
Ranking mais Baixo
92
Ranking médio
73
Maior subida
38
Maior descida
Cronologia
No data to show
Resumo ano a ano
Melhor Ranking
Pior Ranking
Maior subida
Maior descida
dados da Federação Togolesa de Futebol
Quem é o presidente? Onde está localizada a sede? E qual é o nome do atual treinador da seleção nacional?
Procedimentos de Ranking
Como são calculados os rankings?
Procedimentos do Ranking Mundial Feminino da FIFA/Coca-Cola
No Ranking Mundial Feminino da FIFA (WWR), as equipas são classificadas de acordo com um valor que mede a sua força real. Uma das vantagens disso é que é possível aprender bastante sobre o valor do ranking (ou pontos de classificação) de uma equipa.