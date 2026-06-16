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Ranking Mundial Feminino da FIFA/Coca-Cola

Ranking Mundial Feminino mais Recente

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Última atualização oficial:16 junho 2026

  • Uma partida internacional pode, por vezes, ser rebaixada de categoria após a transmissão ao vivo; portanto, os pontos dessa partida não serão contabilizados no novo ranking oficial

  • *Algumas partidas estão ocorrendo fora das janelas de jogos internacionais. O ranking não será atualizado até o final da próxima janela de classificação

  • Para alguns amistosos, talvez não tenhamos cobertura completa durante a transmissão ao vivo e não receberemos atualizações de placares ou por minuto, apenas o resultado final

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