Ranking Mundial Masculino da FIFA/Coca-Cola

Ranking Mundial Masculino mais recente
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Última atualização oficial:20 julho 2026
Uma partida internacional pode, por vezes, ser rebaixada de categoria após a transmissão ao vivo; portanto, os pontos dessa partida não serão contabilizados no novo ranking oficial
*Algumas partidas estão ocorrendo fora das janelas de jogos internacionais. O ranking não será atualizado até o final da próxima janela de classificação
Para alguns amistosos, talvez não tenhamos cobertura completa durante a transmissão ao vivo e não receberemos atualizações de placares ou por minuto, apenas o resultado final