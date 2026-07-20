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Ranking Masculino atual

Janela de jogos encerrada
RK
Equipe
Pontos
Última atualização oficial:20 julho 2026
Ranking Masculino Completo
Ranking Histórico Masculino
Highlights
118
Classificação atual
76
Ranking mais Alto
191
Ranking mais Baixo
132
Ranking médio
26
Maior subida
29
Maior descida
Cronologia
No data to show
Resumo ano a ano
Melhor Ranking
Pior Ranking
Maior subida
Maior descida
dados da Federação Indonésia de Futebol

Quem é o presidente? Onde está localizada a sede? E qual é o nome do atual treinador da seleção nacional?

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Procedimentos de Ranking
Como são calculados os rankings?
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Men's Ranking Procedures

Após um longo período a testar e a analisar a melhor forma de calcular o Ranking Mundial da FIFA/Coca-Cola, um novo modelo entrou em vigor em agosto de 2018 após aprovação do Conselho da FIFA.

Men's Ranking Procedures
OFFENBACH, GERMANY - JUNE 15: Christiane Endler of Chile makes a save against Sjoeke Nuesken and Jule Brand (C) of Germany during the Women's International Friendly match between Germany and Chile at Stadion Bieberer Berg on June 15, 2021 in Offenbach, Germany. (Photo by Simon Hofmann/Getty Images)
Procedimentos do Ranking Mundial Feminino da FIFA/Coca-Cola

No Ranking Mundial Feminino da FIFA (WWR), as equipas são classificadas de acordo com um valor que mede a sua força real. Uma das vantagens disso é que é possível aprender bastante sobre o valor do ranking (ou pontos de classificação) de uma equipa.

Procedimentos do Ranking Mundial Feminino da FIFA/Coca-Cola

Ranking

BUENOS AIRES, ARGENTINA - SEPTEMBER 07: Lionel Messi of Argentina competes for the ball with Carlos Gruezo and José Cifuentes during the FIFA World Cup 2026 Qualifier match between Argentina and Ecuador at Estadio Más Monumental Antonio Vespucio Liberti on September 07, 2023 in Buenos Aires, Argentina. (Photo by Marcelo Endelli/Getty Images)
Ranking Mundial Masculino da FIFA/Coca-Cola

See latest status of the FIFA-Coca Cola Men's World Ranking

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SYDNEY, AUSTRALIA - AUGUST 20: Mariona Caldentey of Spain and Georgia Stanway of England compete for the ball during the FIFA Women's World Cup Australia & New Zealand 2023 Final match between Spain and England at Stadium Australia on August 20, 2023 in Sydney, Australia. (Photo by Quinn Rooney/Getty Images)
Ranking Mundial Feminino da FIFA/Coca-Cola

See latest status of the FIFA-Coca Cola Women's World Ranking

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