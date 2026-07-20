Ranking
Hungria
Ranking Masculino atual
Janela de jogos encerrada
RK
Equipe
Pontos
Última atualização oficial:20 julho 2026
Ranking Histórico Masculino
Highlights
39
Classificação atual
18
Ranking mais Alto
87
Ranking mais Baixo
50
Ranking médio
21
Maior subida
24
Maior descida
Cronologia
No data to show
Resumo ano a ano
Melhor Ranking
Pior Ranking
Maior subida
Maior descida
dados da Federação Húngara de Futebol
Quem é o presidente? Onde está localizada a sede? E qual é o nome do atual treinador da seleção nacional?
Procedimentos de Ranking
Como são calculados os rankings?
Procedimentos do Ranking Mundial Feminino da FIFA/Coca-Cola
No Ranking Mundial Feminino da FIFA (WWR), as equipas são classificadas de acordo com um valor que mede a sua força real. Uma das vantagens disso é que é possível aprender bastante sobre o valor do ranking (ou pontos de classificação) de uma equipa.