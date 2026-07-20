Ranking
França
Ranking Masculino atual
Janela de jogos encerrada
RK
Equipe
Pontos
Última atualização oficial:20 julho 2026
Ranking Histórico Masculino
Highlights
3
Classificação atual
1
Ranking mais Alto
27
Ranking mais Baixo
8
Ranking médio
16
Maior subida
13
Maior descida
Cronologia
No data to show
Resumo ano a ano
Melhor Ranking
Pior Ranking
Maior subida
Maior descida
dados da Federação Francesa de Futebol
Quem é o presidente? Onde está localizada a sede? E qual é o nome do atual treinador da seleção nacional?
Procedimentos de Ranking
Como são calculados os rankings?
Procedimentos do Ranking Mundial Feminino da FIFA/Coca-Cola
No Ranking Mundial Feminino da FIFA (WWR), as equipas são classificadas de acordo com um valor que mede a sua força real. Uma das vantagens disso é que é possível aprender bastante sobre o valor do ranking (ou pontos de classificação) de uma equipa.