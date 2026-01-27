Des stars internationales se réunissent pour accueillir la Coupe des Champions Féminine de la FIFA™ à Londres

Des joueuses des clubs finalistes ont parcouru Londres à bord des célèbres taxis noirs, habillés aux couleurs et aux emblèmes de leurs équipes

Les délégations ont été accueillies dans la capitale anglaise par les légendes du football anglais Jill Scott et Ian Wright

Les toutes premières championnes intercontinentales de clubs féminins seront sacrées à Londres le dimanche 1er février

Londres est officiellement devenue l’épicentre du football féminin de clubs, alors que les championnes continentales se sont réunies dans la capitale anglaise à l’approche de la phase finale de la toute première édition de la Coupe des Champions Féminine de la FIFA™.

Le lundi 26 janvier, des joueuses de trois des clubs en lice ont sillonné Londres à bord de taxis noirs électriques emblématiques, chacun habillé aux couleurs et aux écussons de leur équipe. Cette initiative a permis de rapprocher les stars internationales des supporters locaux, tout en offrant aux joueuses l’occasion de découvrir certains des sites les plus emblématiques de la ville, qui se prépare à sacrer une équipe championne intercontinentale de clubs. Les quatre dernières équipes en lice se disputeront une dotation record de USD 2,3 millions, décidée spécifiquement pour le tournoi et annoncée par la FIFA la semaine dernière.

Gotham FC (Concacaf), le SC Corinthians (CONMEBOL), Arsenal Women FC (UEFA) et l’ASFAR (CAF) s’affronteront lors de quatre rencontres incontournables : deux demi-finales, un match pour la troisième place et la finale. Un club entrera dans l’histoire en devenant le tout premier vainqueur de la Coupe des Champions Féminine de la FIFA. Le Brentford Stadium accueillera les deux demi-finales le mercredi 28 janvier, tandis que l’Arsenal Stadium sera le théâtre du match pour la troisième place et de la finale le dimanche 1er février.

Lors de cette balade emblématique, les finalistes ont été représentées par la défenseure de Gotham FC Lilly Reale, l’attaquante d’Arsenal Women FC Olivia Smith et la capitaine du SC Corinthians Gabi Zanotti. Le plateau a été complété par les championnes africaines de l’ASFAR, arrivées à Londres lundi soir.

Durant le trajet, les joueuses étaient accompagnées des légendes du football Jill Scott et Ian Wright, ainsi que de l’emblématique trophée de la Coupe des Champions Féminine de la FIFA, marquant le début d’une semaine historique pour le football féminin à l’échelle mondiale.

« La Coupe des Champions Féminine représente une nouvelle ère pour le football féminin de clubs, en réunissant des championnes du monde entier et en créant des moments inoubliables pour les supporters et les joueuses », a déclaré l’ancienne internationale anglaise Jill Scott. « J’ai hâte de voir l’évolution de ce tournoi. »

Londres s’est solidement imposée comme un pôle mondial du football féminin. Des supporters passionnés, des investissements durables et les récents succès des Lionesses anglaises ont créé un environnement dans lequel la discipline ne cesse de se développer. Cette semaine, pour la première fois, des clubs champions continentaux venus du monde entier s’affronteront sur le sol anglais, chaque match revêtant une importance particulière, avec à la clé le titre suprême de champion intercontinental.

« Disputer la toute première Coupe des Champions Féminine devant les supporters de ma ville natale montre le chemin parcouru par le football féminin de clubs », a déclaré l’attaquante Canadien Olivia Smith . « Chaque joueuse veut se mesurer aux meilleures du monde, et Arsenal veut être la première équipe à soulever ce trophée. »

Des billets sont toujours disponibles, offrant aux supporters l’opportunité de participer à un moment historique du football féminin. Ils peuvent être achetés sur FIFA.com/tickets.

À propos de la Coupe des Champions Féminine de la FIFA

La Coupe des Champions Féminine de la FIFA réunit les meilleures équipes féminines de clubs de chaque confédération afin de désigner la championne intercontinentale.

Les deux demi-finales se dérouleront au Brentford Stadium le mercredi 28 janvier. Les championnes de la Concacaf, Gotham FC (États-Unis), affronteront les championnes de la CONMEBOL, le SC Corinthians (Brésil), à 12 h 30 GMT (13 h 30 CET), avant la rencontre opposant les tenantes de Ligue des Champions féminine de l’UEFA, Arsenal Women FC (Angleterre), aux championnes de la Ligue des Champions féminine de la CAF, l’ASFAR (Maroc), à 18 h 00 GMT (19 h 00 CET).