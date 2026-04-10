Les FIFA Series 2026™ au service du football féminin en Thaïlande

Des installations ont fait peau neuve en Thaïlande grâce aux FIFA Series 2026™

Le pays bénéficie d’une série de programmes de développement de la FIFA

La Thaïlande donne la priorité à la croissance du football de base

La Fédération Thaïlandaise de Football (FAT) entretient une relation étroite avec la FIFA. Les deux organisations travaillent main dans la main, depuis plusieurs années, pour développer le football dans le pays. La FAT amis en œuvre une série de programmes de développement estampillés FIFA, afin de favoriser une croissance à long terme et la professionnalisation du sport. L’organisation des FIFA Series 2026™ cette année constitue une nouvelle étape importante pour la Thaïlande ; il s’agira de la première compétition de la FIFA organisée dans le pays depuis la Coupe du Monde de Futsal de la FIFA 2012.

« La Fédération Thaïlandaise de Football souhaite remercier la FIFA pour avoir reconnu le potentiel de la FAT et du pays en lui attribuant pour la première fois cette année les droits d’organisation des FIFA Series féminines, et en faisant de la Thaïlande le premier pays du continent asiatique à l’accueillir », a déclaré la présidente de la FAT, Madame Pang, Nualphan Lamsam.

« Le fait d’avoir la possibilité d’accueillir cet événement contribue à élever le niveau du football ici et apporte des bénéfices au développement des infrastructures du football thaïlandais. Cela a permis notamment l’amélioration et la modernisation des terrains d’entraînement et des stades afin de répondre aux normes internationales. Et cela ouvre la possibilité d’accueillir davantage de matches de football de niveau international à l’avenir. Cela va également impulser un élan au football féminin en Thaïlande. Le fait que le pays ait l’opportunité d’organiser un tournoi de football féminin sous l’égide de la FIFA montre que notre football est également reconnu au niveau international. »

Le football féminin en Thaïlande est plus qu’un simple sport parmi d’autres. Nualphan Lamsam Présidente de la Fédération Thaïlandaise de Football

L’équipe de Thaïlande féminine — qui a déjà participé à deux éditions de la Coupe du Monde féminine de la FIFA™ — accueille l’Indonésie, la République démocratique du Congo et la Nouvelle-Calédonie à Ratchaburi, dans l’ouest du pays. Selon Madame Pang, ce type de rencontres est rare et constitue une expérience inestimable.

« Comme mentionné précédemment, il s’agit d’une opportunité précieuse offerte par la FIFA, grâce à laquelle l’équipe nationale féminine de Thaïlande aura l'occasion affronter des adversaires issus de différents continents. Nous espérons être à la hauteur en termes d'organisation. En plus des terrains d’entraînement et des stades que la Fédération a méticuleusement préparés, la mise en place de la VAR est également programmée pour ce rendez-vous afin d’aider l’arbitrage et de garantir une compétition de la plus haute qualité. »

Les fonds du programme Forward de la FIFA ont joué un rôle important dans l’introduction de la VAR en Thaïlande et sont désormais utilisés à de nouvelles fins. En plus de bénéficier à la Thai League et à l’équipe nationale masculine, la VAR sera désormais également utilisée lors des compétitions impliquant la sélection féminine.

« Cela devrait également contribuer à attirer davantage l’attention sur le football féminin en Thaïlande et à en accroître la popularité. Là encore, remercions la FIFA et son Président Gianni Infantino pour ses excellents concepts et sa vision visant à encourager le développement du football féminin dans le monde entier. »

La FAT bénéficie également du soutien de l'instance dirigeante du football à travers plusieurs de ses programmes de développement du football féminin. Ceux-ci s’inscrivent dans une stratégie définie qui donne la priorité au développement des talents au niveau des jeunes, tout en renforçant la sensibilisation et en rendant le sport plus accessible aux filles en Thaïlande. Des campagnes ciblées sont également menées afin d’accroître la visibilité du football féminin et d’encourager la participation. Autre exemple : le programme Football for Schools de la FIFA, qui contribue lui aussi au développement des talents dès le plus jeune âge et favorise l’égalité des genres.

« Chaque projet de la FIFA a son importance et contribue au développement du football féminin en Thaïlande. Mais le programme de développement des talents de la FIFA est particulier à cet égard, car il est considéré comme un bénéfice direct pour la jeunesse. Il permet aux filles en Thaïlande d’avoir davantage l’opportunité de réaliser leurs rêves et d’accéder plus facilement au top niveau. Notre équipe nationale en bénéficie déjà en termes de vivier de joueuses », explique la présidente de la FAT, qui est devenue la première femme à être nommée présidente du Comité de développement de la FIFA le 7 octobre 2025.

« Le secteur de la jeunesse est celui auquel notre Fédération accorde la plus grande priorité. Il constitue une base indispensable au succès de l’équipe nationale senior. Mais bien d'autres projets FIFA ont été lancés pour soutenir le football féminin. Je pense notamment au système de détection que nous avons mis en place à travers tout le pays pour repérer les talents dans les sept régions, créer une base de données, et de les diriger vers l’équipe nationale, en commençant par la catégorie des U17. 'Jeunesse' et 'opportunité' sont les maîtres mots au sein de notre Fédération. »

Madame Pang estime que chaque pays dans le monde nourrit le « rêve ultime » de participer à une Coupe du monde de la FIFA™. Elle partage elle-même cet objectif et espère voir un jour l’équipe nationale thaïlandaise évoluer en Coupe du Monde. Si l’équipe féminine a déjà participé aux éditions 2015 et 2019, l’équipe masculine n’a, elle, jamais réussi à se qualifier.