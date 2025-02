La Thaïlande ouvre la voie avec la mise à niveau de la VAR

Le système d'assistance vidéo à l'arbitrage (VAR) existant dans la Ligue 1 thaïlandaise est en cours de mise à niveau grâce au financement du programme FIFA Forward 2.0

La mise à niveau de la technologie VAR vise à améliorer la précision et la cohérence de l'arbitrage tout en élevant les normes du football thaïlandais en conformité avec les meilleures pratiques internationales

« La FIFA est fière de soutenir la Fédération thaïlandaise de football et la Ligue avec cette amélioration grâce à FIFA Forward. » - Sanjeevan Balasingam, directeur régional des associations membres de la FIFA pour l'Asie et l'Océanie

La Fédération thaïlandaise de football et la Ligue thaïlandaise travaillent ensemble pour mettre à niveau le système d'assistance vidéo à l'arbitrage (VAR) existant dans la première division masculine du pays d'Asie du Sud-Est avec le soutien du programme FIFA Forward.

Début 2020, la Thaïlande a été le premier pays de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) à mettre en œuvre la VAR dans chaque match national de niveau 1. Cinq ans plus tard, le pays est l'une des rares associations membres en Asie à introduire une mise à niveau de la VAR.

La mise à niveau du système utilisera la technologie avancée VAR (système de réticule) et offrira une formation continue pour améliorer la précision et la cohérence de l'arbitrage dans la Ligue 1 thaïlandaise. D'autre part, une prise de décision juste et transparente grâce à un arbitrage précis et cohérent devrait renforcer la confiance entre les acteurs du football thaïlandais.

Crosshair est un système très répandu à utiliser depuis la création du VAR en 2018. Les lignes sont calibrées avant chaque match par le fournisseur afin de prendre en compte les dimensions et les conditions exactes du terrain du jour.

Le système utilise un opérateur qui, avec le soutien de l'équipe VAR, sélectionne manuellement le moment où le ballon est joué, la coordonnée de but principal de l'attaquant et la coordonnée de l'avant-dernier défenseur le plus proche de son propre but. Une ligne d'attaquant et une ligne de hors-jeu sont générées et, en fonction de la proximité de chaque ligne avec la ligne de but, la décision de hors-jeu est prise par le VAR.

L’amélioration de sa technologie VAR fait partie de la stratégie à long terme de la Fédération thaïlandaise de football, qui veut élever ses pratiques au niveau des meilleures normes internationales pour élever le niveau d’arbitrage et renforcer la ligue, sa réputation et sa croissance globale.

La mise à niveau de la VAR sera mise en œuvre au cours de la période du 10 janvier 2025 au 31 mai 2026, en utilisant les fonds FIFA Forward 2.0 d’un montant total de 488 774 USD.

« La FIFA soutient les efforts visant à élever le niveau de l’arbitrage dans la ligue thaïlandaise depuis plusieurs années maintenant. Nous avons travaillé en étroite collaboration avec la Fédération thaïlandaise et la ligue thaïlandaise pour les aider dans la mise en œuvre du système d’arbitrage assisté par vidéo dans la Ligue 1 thaïlandaise », a expliqué Sanjeevan Balasingam, directeur régional des associations membres de la FIFA pour l’Asie et l’Océanie.

« Elles ont été parmi les premières associations membres en Asie à adopter cette technologie. Les fonds de secours COVID-19 de la FIFA ont également été alloués pour soutenir la mise en œuvre de la VAR dans la Ligue thaïlandaise en 2020, et les fonds Forward de la FIFA ont été utilisés pour équiper le siège de la Fédération thaïlandaise d'une salle d'opération vidéo centralisée. »

« Aujourd'hui, nous sommes extrêmement heureux de voir la Fédération et la Ligue franchir une nouvelle étape importante pour améliorer et mettre à niveau leur système VAR existant. La FIFA est fière de soutenir la Thaïlande dans cette amélioration par le biais du programme Forward. Nous nous engageons à poursuivre notre soutien au pays, qui devient un des premiers d'Asie à mettre en œuvre le système avancé de la VAR dans ses compétitions nationales. »

La Thaïlande est heureuse d'être considérée comme un pionnier dans la région.

« Cela fait de la Ligue thaïlandaise l'une des premières ligues nationales de l'ASEAN à utiliser le système de réticule VAR pour aider à l'arbitrage, ce qui sera très bénéfique pour le football thaïlandais et tous ses acteurs », a déclaré le président de la Fédération thaïlandaise de football, Nualphan Lamsam. « Cette amélioration offrira plus de transparence, d'exactitude, de précision et réduira considérablement les erreurs qui pourraient potentiellement altérer les résultats des matchs. »