La Grèce lance sa Stratégie pour le Football Féminin avec le soutien de la FIFA

L'événement qui s'est déroulé à Athènes le 7 mars 2024, veille de la Journée Internationale de la Femme, a réuni le Président de l'EPO Panagiotis Baltakos, le Directeur Exécutif Iakovos Filippousis, des joueuses des équipes nationales féminines, et des représentants de la Super League grecque, des clubs de football féminin des trois divisions nationales et de l'Association panhellénique des footballeurs professionnels.

Cette Stratégie comprend la mise en place d'un tout premier championnat féminin national U15, qui sera soutenu par le Programme FIFA Forward. Elkhan Mammadov, Directeur Régional au sein de la division Associations Membres (Europe), et Nadine Kessler, Directrice Générale du Football Féminin à l'UEFA et ancienne championne d'Europe avec l'Allemagne, ont également assisté à l'évènement.

La FIFA a lancé sa propre Stratégie pour le Football Féminin en 2018, basée sur cinq piliers : développer la discipline sur et en dehors des terrains ; la mettre en valeur et améliorer les compétitions féminines ; communiquer et commercialiser ; gouverner et diriger ; éduquer et responsabiliser. Elle a également encouragé les Associations Membres de la FIFA à lancer leurs propres stratégies, estimant qu'elles sont essentielles à la croissance du football.