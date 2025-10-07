Les Îles Salomon vers de nouveaux sommets grâce au soutien de la FIFA

Ces dernières années, le football féminin a connu des avancées majeures aux Îles Salomon

La nation mélanésienne est récemment devenue championne d’Océanie pour la première fois de son histoire

Ces progrès ont été accompagnés par des programmes FIFA

Des villages de pêcheurs isolés aux rues animées de Guadalcanal, le football demeure omniprésent aux Îles Salomon. « Aux Salomon, le football est numéro 1, 2 et 3 – la meilleure façon de le décrire, c’est de dire que c’est comme au Brésil », résume Donald Marahare, président de la Fédération salomonaise de football (SIFF).

Et ce n’est pas un hasard si l’équipe des Îles Salomon a été surnommée le « Brésil du Pacifique ». Son style de jeu flamboyant, ainsi que son maillot jaune canari emblématique associé au short bleu, rappellent immanquablement ceux de l’iconique équipe nationale du Brésil (la Seleção).

Et la passion pour le ballon rond se décline sous toutes ses formes aux Salomon. L’équipe nationale s’est qualifiée à plusieurs reprises pour la Coupe du Monde de Beach Soccer de la FIFA™ et détient le record de sept titres en Coupe des Nations de Futsal de l’OFC.

Le football féminin, longtemps absent, constitue désormais une priorité pour la SIFF.

Les performances des clubs et de la sélection ont connu des fortunes diverses ces dernières années, mais le sacre historique en Coupe des Nations Féminine de l’OFC en juillet marque un véritable tournant. Ce succès, fêté dans tout l’archipel, confirme que le football féminin est prêt à franchir un nouveau cap. Ce triomphe continental est du reste le dernier jalon posé sur leur route vers les sommets.

Cette belle dynamique de croissance a commencé avec la création, en 2020, de leur première ligue nationale féminine de football, qui est passée depuis de huit à dix équipes.

Les Îles Salomon ont accueilli en 2023 les nations régionales pour les Jeux du Pacifique, à l'occasion desquels des équipes nationales masculines mais aussi féminines étaient en lice. En 2024, le pays a organisé et participé à la première édition de la Coupe des Nations Féminine de Futsal de l’OFC. La même année, il a été hôte de la deuxième édition de la Ligue des Champions Féminine de l’OFC, après avoir obtenu quelques mois plus tôt une première place de finaliste historique lors du Tournoi de Qualification Olympique Féminin de l’OFC.

Mais c'est donc cette année que le plus prestigieux des titres a été conquis. Pour la première fois, les Îles Salomon ont remporté l'épreuve reine continentale en battant en finale les tenantes du titre, la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Cette performance a également permis à l’équipe d’atteindre un rang jamais atteint au Classement mondial féminin FIFA/Coca-Cola, passant à la 73e place, soit une progression de 13 échelons.

Mais la plus grande victoire des joueuses réside sans doute dans l’accueil exceptionnel que leur a offert le public à leur retour, à Honiara.

« Des centaines de personnes se sont massées à l’aéroport pour accueillir l’équipe, avant qu’un défilé triomphal ne traverse la capitale », se remémore le sélectionneur par intérim et directeur technique de la SIFF, Moses Toata. « Inspirées par leurs héroïnes, de jeunes filles ne pouvaient retenir leur émotion. Ce fut un instant de bonheur et de fête. »

« Cette victoire a rassemblé le pays. Les messages de félicitations ont inondé les réseaux sociaux. Ce fut l'occasion pour les familles et les supporters d'exprimer toute leur fierté et leur joie. »

En novembre 2024, la SIFF a officiellement implanté le programme FIFA Football for Schools (F4S). Un atelier de trois jours destiné à former des enseignants de 15 écoles a été organisé dans ce cadre. Ce projet vient en complément de l'initiative « Iumi Play » porté par la SIFF et déployée dans les neuf provinces du pays.

« L'aide de la FIFA a été essentielle pour la croissance et le développement du football féminin aux Îles Salomon », précise Toata. « La SIFF dépend du soutien financier par l'instance dirigeante du football, lequel lui permet de mettre en œuvre ses programmes et d'ouvrir le champ des possibles. »

« Grâce aux fonds FIFA Forward, la SIFF a pu mettre en place et maintenir des compétitions majeures telles que la Women’s Premier League, ainsi que des championnats inter-clubs et inter-écoles chez les jeunes. Ces compétitions offrent une plateforme qui permet aux filles et aux femmes de jouer à des niveaux toujours plus hauts. Elles posent véritablement les bases d’un développement durable. »

« Le soutien de la FIFA s’est également étendu aux ateliers de renforcement des compétences, notamment dans les domaines de l’arbitrage, de l’encadrement et de l’administration du football. Cette approche inclusive a permis à davantage de femmes d’accéder à des postes de responsabilité dans le football, non seulement en tant que joueuses, mais aussi comme arbitres, entraîneures et administratrices. Ce soutien global renforce l’ensemble de l’écosystème du football féminin, de la base jusqu’au niveau élite. »

« La FIFA est fière de soutenir la Fédération salomonaise de football afin de garantir que les équipes nationales féminines et juniors participent au plus haut niveau, tout en transformant le football féminin local grâce au développement de la ligue nationale féminine, » souligne Sanjeevan Balasingam, directeur régional des associations membres de la FIFA pour l'Asie et l'Océanie. « Cela offre de nouvelles perspectives aux joueuses à tous les niveaux et c'est source d'inspiration pour les prochaines générations. »

La prochaine étape des Îles Salomon est prévue en février/mars 2026 : le pays accueillera alors le Groupe A des qualifications de la zone OFC pour la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, Brésil 2027™. Le sort a voulu qu'elles croisent la Nouvelle-Zélande, les Samoa et le vainqueur du premier tour dans leur poule. L’OFC dispose d’un seul billet direct pour Brésil 2027, le deuxième du groupe accédant aux barrages interconfédérations.

L'optimisme est de mise. Toata estime que le football féminin a bel et bien décollé aux Îles Salomon : « Le récent triomphe de l’équipe féminine a non seulement renforcé la fierté nationale, mais a aussi inspiré une nouvelle génération de filles. Il a prouvé que chaque jeune joueuse, balle au pied, dispose désormais d'un chemin pavé vers l’excellence. »