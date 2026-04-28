Un webinaire organisé par la FIFA, la GIZ et La Guilde met en lumière le potentiel du football féminin comme moteur de progrès social durable

Plus de 80 associations membres de la FIFA ont participé à un webinaire consacré au partage des meilleures pratiques

Cet événement marquait la conclusion du Programme d’autonomisation des femmes à travers le sport, lancé en 2023 par la FIFA et la GIZ afin de promouvoir l’égalité des sexes à travers le sport

Les associations membres ont été encouragées à inscrire leurs initiatives en faveur de l'autonomisation des femmes dans leur stratégie à long terme

La capacité du football à créer des opportunités pour les jeunes filles et les femmes a été au cœur d’un webinaire organisé ce jeudi 2 avril par la FIFA, l’Agence allemande pour la coopération internationale (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit – GIZ) et l’ONG française La Guilde. L’événement a réuni des associations membres de la FIFA du monde entier afin de réfléchir aux retombées du Programme d’autonomisation des femmes à travers le sport.

Lancé en novembre 2023, le programme soutient des projets qui utilisent le sport comme un outil de promotion de l'égalité des sexes, luttent contre les violences sexistes et renforcent le rôle des femmes dans la société. Des organisations issues de 30 pays partenaires de la GIZ, y compris des fédérations de football de ces pays, ont déposé des demandes de financement, et 16 projets ont été retenus au total. Trois associations membres de la FIFA – la Fédération Ghanéenne de Football (GFA), la Fédération Indonésienne de Football (PSSI) et la Fédération Togolaise de Football (FTF) – ont reçu un financement direct de la FIFA en vue de mener à bien leurs projets.

Organisé avec le soutien du département Développement du football féminin de la FIFA, le webinaire marquait la conclusion du programme et visait à partager les meilleures pratiques. Plus de 80 associations membres du monde entier ont répondu à l’appel. Après la mise en œuvre de projets ayant pour but de promouvoir l’autonomisation et l’inclusion des femmes à travers le football, des représentants de la GFA, de la PSSI et de la FTF ont fait part de leur expérience, soulignant à la fois les difficultés rencontrées et les avancées obtenues.

Animé par un spécialiste des retombées sociales du sport désigné par La Guilde – une organisation à but non lucratif chargée de superviser les propositions de projets –, le webinaire a notamment permis de présenter des cas concrets démontrant que le développement du football pouvait aller de pair avec le progrès social. Les projets mis en œuvre ont prouvé que le football féminin pouvait être le vecteur d’un changement sociétal plus large, notamment en améliorant l'accès à l'éducation et à des postes de direction, ainsi qu’en créant des espaces plus sûrs où les jeunes filles et les femmes peuvent s'épanouir et s'impliquer.

Les trois fédérations ont exprimé un message fort : les projets sont plus efficaces lorsqu'ils s'inscrivent pleinement dans la stratégie institutionnelle d'une organisation. Au contraire d’initiatives isolées, ils doivent être déployés avec une approche intégrée et contribuer à la fois au développement du football et à la réalisation d'objectifs plus vastes en matière de développement humain.