La FIFA et la GIZ poursuivent leur partenariat via le nouveau Programme d’autonomisation des femmes à travers le sport

Cette initiative permet à la FIFA et la GIZ de renforcer leur coopération

Avec ce programme, les deux institutions souhaitent combattre l’inégalité hommes-femmes

Les organisations du monde entier sont invitées à déposer des propositions de projet pour obtenir des financements

Le tout premier projet co-financé dans le cadre du programme Sport pour la santé mentale et la cohésion sociale a été un grand succès dont le mérite revient à la FIFA, la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (agence de coopération internationale allemande, GIZ) – mandatée par le ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement – et l’Agence Française de Développement (AFD).

Ce projet a montré l’importance du football et du sport en général comme vecteurs de cohésion sociale, de rassemblement et d’inclusion dans les sociétés. À la suite de cette initiative, la FIFA et la GIZ lancent le Programme d'autonomisation des femmes à travers le sport, qui se focalisera principalement sur l’égalité hommes-femmes. Mises en relations grâce à l’AFD, les deux institutions poursuivent leur partenariat à travers ce nouveau projet.

À partir du 2 novembre 2023, le programme permettra aux organisations issues des 30 pays partenaires de la GIZ de déposer des propositions de projets. Seules seront examinées les propositions ayant pour objectifs :

la lutte contre les inégalités hommes-femmes ;

la lutte contre les violences sexistes et sexuelles ; ou

l’autonomisation des femmes et le renforcement de leur rôle.

"Ce programme est une occasion rêvée de contribuer à l’autonomisation des jeunes filles et des femmes en misant sur le pouvoir de transformation et de cohésion sociale du sport. La politique de développement féministe de l’État allemand fait la part belle à ce genre de projets, qui visent à combattre les inégalités femmes-hommes et à promouvoir l'implication des femmes dans les postes à responsabilités", a déclaré Jens Elsner, du programme Sport for Development.

Au total, 16 projets seront sélectionnés par l’association partenaire La Guilde, qui lutte contre les inégalités hommes-femmes, favorise l'accès des femmes aux postes à responsabilités et œuvre pour leur intégration professionnelle, le développement de compétences et valeurs de vie, et la santé à travers le sport.

Cette initiative va de pair avec les huit activités menées dans le cadre du Programme de développement féminin de la FIFA, dont l’objectif est de soutenir la croissance du football féminin, mais aussi avec la politique allemande de développement féministe, qui, depuis plus de dix ans, s'appuie sur le sport pour promouvoir l’égalité des sexes. La GIZ et la FIFA œuvreront de concert à faire évoluer les sociétés pour que l'égalité des sexes soit reconnue comme un droit humain et qu’elle s'exerce concrètement dans le monde entier.

Appel à candidatures – procédure :

Parmi les projets déposés par les associations membres de la FIFA, trois bénéficieront du soutien financier de l’instance dirigeante du football mondial. Les treize autres projets seront subventionnés par la GIZ et au moins 30% du montant alloué sera destiné à des organisations africaines.

Pour être éligibles, les projets devront impliquer des femmes, mais aussi des hommes et garçons, afin de reconnaître le rôle de ces derniers dans la lutte pour l’égalité des sexes et pour des sociétés plus égalitaires.

Parmi ces projets, ceux qui ciblent directement ou indirectement les femmes vulnérables victimes de discrimination seront prioritaires. Les projets peuvent concerner n’importe quel sport. Pour les projets en lien avec le football, les propositions soutenues par une association membre de la FIFA seront prioritaires.

"À la FIFA, nous travaillons chaque jour pour soutenir la croissance du football féminin. Pour ce faire, nous nous appuyons notamment sur notre sport comme vecteur de changements sociétaux", a déclaré Sarai Bareman, directrice de la division du Football féminin de la FIFA. "Je suis particulièrement enthousiaste à l’idée de collaborer avec la GIZ, une organisation qui, elle aussi, s’engage pour l'amélioration des conditions de vie des jeunes filles et femmes du monde entier. Ce partenariat ne peut que renforcer l’efficacité du travail que nous menons avec nos associations membres dans le cadre du Programme de développement féminin de la FIFA. Cette initiative vise à lutter contre les inégalités hommes-femmes. Nous avons hâte de travailler main dans la main avec la GIZ et de nous appuyer sur le pouvoir fédérateur du football féminin pour amorcer un véritable changement."

À propos de la GIZ Prestataire de services dans le domaine de la coopération internationale autour du développement durable et de l’éducation, la GIZ œuvre pour un avenir plus radieux dans le monde entier. L’organisation compte plus de 50 ans d’expérience dans divers secteurs, tels que le développement économique et la promotion de l’emploi, les énergies et l’environnement ou encore la paix et la sécurité.