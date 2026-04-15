La Côte d’Ivoire, l’ambition haute d’un grand hôte

La Côte d’Ivoire est l’un des quatre hôtes des FIFA Series™ féminines

Les Éléphantes profitent de ce tournoi à domicile pour engranger de la confiance avant la prochaine CAN

Au-delà des résultats, l’événement s’inscrit dans une dynamique de développement du football féminin ivoirien

Deux ans après avoir organisé avec succès la Coupe d’Afrique des Nations de la CAF, la Côte d’Ivoire retrouve son statut d’hôte à l’occasion des FIFA Series 2026 féminines, dont c’est la première édition de l’histoire. La fête avait été totale en 2024 : les Éléphants avaient été sacrés champions d’Afrique. Si ce titre n’est cette fois pas en jeu à Abidjan, leurs homologues de l’équipe féminine sont néanmoins parties pour donner autant de plaisir, d’émotion, et de spectacle à leurs supporters.

« Nous sommes très heureux d'accueillir cet événement. Nous espérons que ce soit un événement de qualité, à l'image de la CAN que nous avons organisée il y a deux ans », affirme Yacine Idriss Diallo, président de la Fédération Ivoirienne de Football (FIF). « Nous confier l’organisation d’une telle compétition est une marque de confiance et la reconnaissance du travail que nous avons fourni depuis bientôt quatre ans au sein de notre Fédération. »

Tout semble en tout cas sourire à la Côte d’Ivoire dans ces FIFA Series, que ce soit sur le terrain ou en dehors. Les Éléphantes ont d’abord battu la Mauritanie 8-0 avant de signer, quatre jours plus tard face à l’équipe des Îles Turques-et-Caïques (Concacaf), la victoire la plus large de leur histoire (15-1) devant des fans conquis. Elles croiseront ensuite le fer avec le Pakistan (AFC), le 16 avril.

« Nous sommes dans une phase de préparation en vue de la Coupe d’Afrique des Nations féminine, qui se déroulera cet été au Maroc pour laquelle notre équipe est qualifiée », poursuit-il. « Ces FIFA Series donnent l’occasion à nos filles de s'étalonner par rapport à deux équipes de continents différents et une sélection africaine de qualité, la Mauritanie. Cela nous permet d'évaluer notre niveau à quelques semaines du coup d’envoi de cette CAN. »

La Côte d’Ivoire, l’ambition haute d’un grand hôte 01:21

Mais plus qu’un galop d’essai pour les seniors, ces FIFA Series sont susceptibles d’impacter l’ensemble du football féminin ivoirien. Yacine Idriss Diallo ne s’y trompe pas : « C’est une belle vitrine. Ce rendez-vous peut être inspirant à la fois pour les clubs de football locaux mais aussi pour des jeunes filles intéressées par la pratique de cette discipline. »

« Je suis persuadé que ce genre d’événement peut avoir un impact important sur le développement de notre sport. Il peut convaincre de jeunes filles, en proie au doute à l’idée de commencer, de se lancer dans le football », poursuit-il. « Ces FIFA Series montrent qu’on peut jouer, s’exprimer et grandir en tant que footballeuse. »

En Côte d’Ivoire, le football féminin aujourd'hui est aussi important que le football masculin Yacine Idriss Diallo Président de la Fédération Ivoirienne de Football (FIF)

Difficile en effet de faire meilleure promotion du football féminin ivoirien. Cela tombe bien : c’est un véritable cheval de bataille pour la FIF, qui ne ménage pas ses efforts pour développer la discipline. La FIFA est d’ailleurs partie prenante dans ce processus, apportant son soutien à travers des initiatives telles que le programme Forward de la FIFA, FIFA Arena ou encore le programme Football for Schools de la FIFA.

« Nous sommes infiniment reconnaissants envers la FIFA. Son appui nous permet aujourd'hui de faire en sorte que le football ivoirien évolue de façon globale et le football féminin en particulier », souligne le président de la FIF. « Notre sélection U-17 a participé à la Coupe du Monde de cette catégorie d’âge l'année dernière, nos U20 sont en course pour une qualification pour la Coupe du Monde U20. Il y a une vraie dynamique, et je m’en réjouis. »