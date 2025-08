Un boot camp d’eFootball ouvre la voie à une nouvelle génération de joueuses

FAMEHERGAME, le boot camp exclusivement féminin, s’est achevé le 16 juin. Vingt-quatre des meilleures joueuses FIFAe ont bénéficié d’un programme intense conçu pour leur permettre de s’améliorer sur le plan technique et pour contribuer à leur développement professionnel et personnel en tant que joueuses d’eFootball. Organisé au Siège de la FIFA et au Musée du Football Mondial de la FIFA dans le cadre de l’initiative FAMEHERGAME de FIFAe, l’événement a offert à des participantes venues du monde entier une expérience unique autour de sessions de haut niveau portant notamment sur la santé physique et mentale, l’entraînement tactique et la création de contenu. D’illustres intervenants ont fait des apparitions durant le boot camp, parmi lesquels Findus Krantz, de l’organisation de lutte contre le harcèlement en ligne Ditch the Label, l’entraîneur champion du monde FIFAe Daniel Fehr, l’ancien champion du monde August Rosenmeier et l’animatrice de télévision Rachel Stringer. Au terme des deux dernières journées, marquées par une compétition de haut niveau, l’événement s’est conclu dans le superbe cadre du Musée de la FIFA, en plein centre de Zurich. La Brésilienne Maria Cecília (Cecilia_1707), qui a remporté la compétition, et son adversaire en finale, l’Allemande Fabienne Morlok (Naladinho), ont remporté un prix particulier : un voyage tous frais payés pour assister à la Coupe du Monde Féminine 2023™, qui aura lieu à partir du 20 juillet prochain en Australie et en Nouvelle-Zélande.