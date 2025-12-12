FIFA.com
Système de transfert
Système de transfert
Éléments réglementaires
Rapports
Initiatives en matière de formation
Programme d’information de la FIFA sur les agents à destination des parents
Programme exécutif de la FIFA sur les activités d’agent
Cours de la FIFA sur les Transferts Internationaux de Joueurs
Guide sur le recrutement éthique à l’intention des agents de football
3e édition - Miami, États-Unis
Cours de la FIFA sur les Transferts Internationaux de Joueurs
^
paramétrage des cookies