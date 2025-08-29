Chaque année, plus de 20 000 footballeurs professionnels et footballeuses professionnelles font l’objet d’un transfert entre quelque 5 000 clubs de pays différents. La procédure de transfert international, bien que largement simplifiée par la FIFA ces dernières années afin qu’elle puisse se dérouler rapidement, demande toujours une bonne connaissance du système des transferts, notamment les différentes étapes à suivre et les aspects spécifiques au caractère international. Ce Cours de la FIFA sur les Transferts Internationaux de Joueurs est justement conçu pour les personnes qui gèrent où seront amenées à gérer des transferts de ce type. S’appuyant sur une approche pratique et interactive, il propose une analyse courte mais exhaustive des différents aspects de la procédure à respecter. Le Cours de la FIFA sur les transferts internationaux de joueurs présente, de manière concrète et concise, tous les aspects de la procédure de transfert international afin d’œuvrer à rendre le football véritablement mondial et accessible à tous. En simplifiant la procédure de transfert et en formant les représentants des associations membres, clubs ou associations régionales à cet égard, la FIFA souhaite apporter à ces derniers les connaissances requises pour faciliter chaque transfert international et ainsi permettre aux joueurs de bénéficier de davantage d’opportunités dans leur carrière, tout en veillant à ce que les clubs perçoivent la rétribution de la formation qui leur est due.