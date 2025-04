Le football comme Dada

Dada estime que la communauté a besoin de plus de gens qui donnent de leur temps

Cet habitant d'Auckland a également participé à des événements liés à la Coupe du monde de cricket et de rugby

Omar Dada habite Auckland/Tāmaki Makaurau et il ne laisse passer aucun événement majeur dans sa ville sans se lancer dans l'action en tant que volontaire.

La Coupe du Monde Féminine de la FIFA, Australie & Nouvelle-Zélande 2023™ est le troisième tournoi de la FIFA auquel Dada participe, après avoir déjà été volontaire lors de la Coupe du Monde U-20 en 2015 et de la Coupe du Monde de la FIFA au Qatar l'année dernière.

"Je considère ce stade comme ma maison. J'accueille les gens au stade en māori, mais aussi en samoan et en tongien, car notre communauté est très diverse et nos supporters viennent principalement des îles du Pacifique", explique Dada, qui ajoute que les All Blacks n'ont pas perdu un match à l'Eden Park depuis qu'il fait partie des meubles, soit depuis 2011.